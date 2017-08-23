西红柿是否有利于白癜风治疗，有没有作用

核心提示：白癜风是现在医学上也很难治 愈的病，属于难治性疾病，其发病诱因也有很多种，其中一种就是饮食，所以吃进去的食物非常影响白癜风的病情，饮食不到位，导致白癜风的发生。

白癜风是现在医学上也很难治 愈的病，属于难治性疾病，其发病诱因也有很多种，其中一种就是饮食，所以吃进去的食物非常影响白癜风的病情，饮食不到位，导致白癜风的发生。所以，长沙中研白癜风医院的专家表示：白癜风患者需要知道哪种食物是可以的，哪种是不可以的。

西红柿具有的医疗作用，对肝、胃、肺等器官都有好处。其中的酸味能健胃消脾，有增进食欲的作用，其余的还有下列作用。

1.减缓色斑延缓衰老。番茄中有许多的番茄红素，具有很强的抗氧化作用，不仅能抵抗衰老，还能减少疾病发生。番茄红素还能降低眼睛黄斑的退化、减少色斑沉着。故有“长寿果”之美誉。

2.抗癌。有专家研究表明：番茄红素能够有效预防前列腺癌、消化道癌、肝癌、肺癌、乳腺癌、膀胱癌、子宫癌、皮肤癌等。

3.降脂降压。血压较低的患者经常会发生牙龈出血的症状，吃番茄有助于改善这一症状。

4.防止血栓的发生。患冠心病及中风的病人每天适量饮用番茄汁有益于病的康复。

但是白癜风患者需要注意，西红柿同时还含有丰富的维生素C，而白癜风患者由于体内含有的黑色素本身就比较少，维生素C对黑色素的生成有更严重的阻碍作用，会导致白癜风病情更严重。所以专家建议白癜风患者最 好不要吃。西红柿多吃还易导致白癜风的复发。这点白癜风患者是非常需要注意的。

专科医院的设备先进，更为患者带来祛白保障：

长沙中研白癜风医院坚持先进的设备与技术是医疗质量的保障，紧随国际白癜风领域新动向，时刻关注前沿白癜风医学理论成果和先进诊疗设备的临床应用。斥巨资引进一大批高、精、尖白癜风前沿设备，为临床提供了科学、准确的诊断依据和有力的治疗保障。

长沙中研温馨提示：对于白癜风患者来说，健康的饮食习惯是关系到白癜风患者疾病是否能健康的一个非常重要的因素，所以在平时遵医嘱吃一些治病的要的同时，饮食上也要非常注意，都是在日常生活中体现的，良好的生活习惯也是非常重要的。如果您还有什么疑问，欢迎拨打长沙中研白癜风医院咨询热线：400_1684_500。我们竭尽全力给您一个满意的答复。最后我院全体员工祝广大患者白癜风疾病早日康复。