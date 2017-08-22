白癜风的前期症状有哪些，什么样的医院能够治好

核心提示：白癜风是由于皮肤色素缺失的一种疾病，我们平时应该都会看见过白癜风。得了白癜风的患者都特别的烦恼，因为这种病确实是不好治疗，得了白癜风就需要及早的进行治疗，但是白癜风早期症状不太明显，我们可能发现不了它。

白癜风是由于皮肤色素缺失的一种疾病，我们平时应该都会看见过白癜风。得了白癜风的患者都特别的烦恼，因为这种病确实是不好治疗，得了白癜风就需要及早的进行治疗，但是白癜风早期症状不太明显，我们可能发现不了它。下面，我们就和长沙中研白癜风医院的专家来讲一个白癜风的前期症状有哪些？白癜风都有什么症状？

白癜风前期的颜色：白癜风刚开始的时候就是一个白斑，白斑的边缘有一条突起的暗色红，这种症状可以持续一到两个星期。不过这种症状大家一般情况下都发现不了，所以都会下意识的忽略。

白斑的大小及形状：白癜风在早期的时候白斑不大，大概有指甲般大小，它的形状是呈圆形或者不规则的形状。刚开始的时候白斑是呈点状减色斑，白班的边缘有色素带，在少数的情况下可能会有毛囊性点状色素增值，到了后期白斑就会增多，并且扩散融和为一个大的白斑。

白斑的数量：白癜风早期的时候白斑的数量不多，白斑都会分布在某一个地方，不会扩散。有时候白班不仅不会扩散，而且还会变淡化，不过这种情况不常见。随着时间的增长，白斑变得越来越多了，有时候正常的皮肤也会残留在白斑之中，如果这种症状看面部，会被别人认作黄褐斑。

白癜风的治疗应该选择什么样的医院。

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长沙中研温馨提示：以上就是白癜风前期的症状，如果你发现身上有类似的症状，就及早去医院确认一下是不是白癜风，早发现早治疗。如果您还有什么疑问，欢迎拨打长沙中研白癜风医院咨询热线：400_1684_500。我们竭尽全力给您一个满意的答复。最后我院全体员工祝广大患者白癜风疾病早日康复。