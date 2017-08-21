白癜风患者的毛发会变白吗，怎么治疗白癜风

核心提示：白癜风的出现，给白癜风患者的皮肤造成了很大的伤害，白癜风是生活中比较常见的慢性皮肤病，患者皮肤会出现明显的症状，影响患者正常的生活和工作，那么白癜风发病后毛发会有什么不一样呢？

白癜风的出现，给白癜风患者的皮肤造成了很大的伤害，白癜风是生活中比较常见的慢性皮肤病，患者皮肤会出现明显的症状，影响患者正常的生活和工作，那么白癜风发病后毛发会有什么不一样呢？对于疾病的症状我们应该了解，这样才能够早期发现，早期接受治疗。对此，我们就和长沙中研白癜风医院的专家一起来了解一下。

人体正常的色素分布是毛球部的黑素细胞合成黑素，将其转运到周围的角质形成细胞。毛发皮质中黑色素颗粒的种类和数量会决定毛发的颜色。有些人头发是黄色的，有些人头发是棕色的，有些人的头发是黑色的，头发的颜色在人类无生物学的功能，并不能保护头发不受阳光的损伤。

在众多白癜风患者中约9%～45%的白癜风患者的毛发受累，表现为白斑内毛发脱色。节段型白癜风的患者，毛发受累的情况比较严重，有近半数的毛发会受累，其中眉毛和头发都会变白，同一个病人并非所有皮损内的毛发出现脱色，而且单个皮损内也可以是部分或全部毛发变白。

白癜风患者除了白发，还有在37%的白癜风患者，毛发尚可见到发育前灰发，发育前灰发被认为是白癜风早期表现。30岁的人群出现了生理性的衰老，毛发就会出现灰白的情况。许多白癜风患者和家庭成员，在30岁之前都会出现灰发，是因为黑色素细胞出现了异常情况。

长沙中研白癜风医院专业治疗白癜风：

长沙中研白癜风医院拥有的美国Xtrac308准分子激光系统是从国外引进的优良治疗技术，针对白癜风的白斑处，美国Xtrac308激光光源能迅速穿透皮肤层0.15mm，有效控制T细胞过度分泌产生破坏因子，修复病变细胞终止复制。激活白斑部位，处于休眠的黑色素颗粒，合成黑色素。为患者量体裁衣，制定专业诊疗方案，中西医结合使白癜风治疗处于行业领先水平，改写了白癜风不治的历史，为患者康复迎来曙光。

长沙中研温馨提示：白癜风发病后毛发会有什么不一样呢？通过上文的介绍，大家能够了解到白癜风的毛发表现。大家一定要注意，如果出现了毛发变白的患者，这说明是白癜风的早期症状，并不代表着白癜风的发展更加严重。总之，不管达到什么样的表现，或者都需要早期接受治疗，早期治疗能够摆脱白癜风。如果您还有什么疑问，欢迎拨打长沙中研白癜风医院咨询热线：400_1684_500。我们竭尽全力给您一个满意的答复。最后我院全体员工祝广大患者白癜风疾病早日康复。