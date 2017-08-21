39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 长沙中研白癜风医院 > 正文
综合
问医生

白癜风患者的毛发会变白吗，怎么治疗白癜风

新闻文章排行榜
2017-08-21
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：白癜风的出现，给白癜风患者的皮肤造成了很大的伤害，白癜风是生活中比较常见的慢性皮肤病，患者皮肤会出现明显的症状，影响患者正常的生活和工作，那么白癜风发病后毛发会有什么不一样呢？

　　白癜风的出现，给白癜风患者的皮肤造成了很大的伤害，白癜风是生活中比较常见的慢性皮肤病，患者皮肤会出现明显的症状，影响患者正常的生活和工作，那么白癜风发病后毛发会有什么不一样呢？对于疾病的症状我们应该了解，这样才能够早期发现，早期接受治疗。对此，我们就和长沙中研白癜风医院的专家一起来了解一下。

　　人体正常的色素分布是毛球部的黑素细胞合成黑素，将其转运到周围的角质形成细胞。毛发皮质中黑色素颗粒的种类和数量会决定毛发的颜色。有些人头发是黄色的，有些人头发是棕色的，有些人的头发是黑色的，头发的颜色在人类无生物学的功能，并不能保护头发不受阳光的损伤。

　　在众多白癜风患者中约9%～45%的白癜风患者的毛发受累，表现为白斑内毛发脱色。节段型白癜风的患者，毛发受累的情况比较严重，有近半数的毛发会受累，其中眉毛和头发都会变白，同一个病人并非所有皮损内的毛发出现脱色，而且单个皮损内也可以是部分或全部毛发变白。

白癜风患者除了白发，还有在37%的白癜风患者，毛发尚可见到发育前灰发，发育前灰发被认为是白癜风早期表现。30岁的人群出现了生理性的衰老，毛发就会出现灰白的情况。许多白癜风患者和家庭成员，在30岁之前都会出现灰发，是因为黑色素细胞出现了异常情况。

长沙中研白癜风医院专业治疗白癜风：

　　长沙中研白癜风医院拥有的美国Xtrac308准分子激光系统是从国外引进的优良治疗技术，针对白癜风的白斑处，美国Xtrac308激光光源能迅速穿透皮肤层0.15mm，有效控制T细胞过度分泌产生破坏因子，修复病变细胞终止复制。激活白斑部位，处于休眠的黑色素颗粒，合成黑色素。为患者量体裁衣，制定专业诊疗方案，中西医结合使白癜风治疗处于行业领先水平，改写了白癜风不治的历史，为患者康复迎来曙光。

长沙中研温馨提示：白癜风发病后毛发会有什么不一样呢？通过上文的介绍，大家能够了解到白癜风的毛发表现。大家一定要注意，如果出现了毛发变白的患者，这说明是白癜风的早期症状，并不代表着白癜风的发展更加严重。总之，不管达到什么样的表现，或者都需要早期接受治疗，早期治疗能够摆脱白癜风。如果您还有什么疑问，欢迎拨打长沙中研白癜风医院咨询热线：400_1684_500。我们竭尽全力给您一个满意的答复。最后我院全体员工祝广大患者白癜风疾病早日康复。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈