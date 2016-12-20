岳阳儿童白癜风都有哪些症状特点

核心提示：白癜风是一种可以发生在任何年龄的皮肤病，发病人群极其广泛，不过据近几年相关统计资料显示，白癜风发病呈现出低龄化倾向，患白癜风的儿童每年都有增加。儿童白癜风患者约占白癜风总患病人数的25%左右，由此可见儿童白癜风发病率有多高。

白癜风是一种可以发生在任何年龄的皮肤病，发病人群极其广泛，不过据近几年相关统计资料显示，白癜风发病呈现出低龄化倾向，患白癜风的儿童每年都有增加。儿童白癜风患者约占白癜风总患病人数的25%左右，由此可见儿童白癜风发病率有多高。家长朋友要对儿童白癜风症状有所了解，以便早发现，尽快带孩子进行治疗。那么，儿童白癜风有哪些主要的症状特点？下面我们来看看长沙中研白癜风医院医生的介绍。

儿童白癜风有以下特点：

1、儿童白癜风患者的类型，大约40%为泛发型，大约15%为节段型，局限和散发型白癜风大约为45%。

2、整体治疗效果比成年人好，而且越早治疗，疗效越好。

3、女孩多于男孩。

4、儿童白癜风(出生即可发病，大多数都是在10岁之前发病。特别是有近40%节段型白癜风在10岁之前发病。

5、主要诱发因素是、足、肘、膝等摩擦部位发生外伤手、暴晒情况，以及遗传因素。

6、发病部位约50%在头颈部，双下肢大约28%，躯干部大约18%，会阴大约6%。而且易多个部位泛发皮损。

7、伴发白发、晕痣情况相对较多，容易伴有胃肠道功能紊乱。伴发自身免疫性疾病的情况较少。

8、心理情况：学龄前一般无影响，学龄期因为被其他小朋友嘲笑，会出现睡眠障碍、易被惊吓等情况影响身心健康。

9、儿童白癜风的治疗上以“疗效好、 ”为原则，外用联合光疗为主。年龄大点的儿童内服免疫抑制剂和激素，应权衡利弊后谨慎使用或遵医嘱。

以上就是儿童白癜风主要的临床症状特点，希望广大家长朋友们能够了解，以便孩子皮肤上有白斑出现能及时作出鉴别、诊断。长沙中研白癜风医院温馨提醒：发病初期是治疗白癜风的时期，孩子一旦患了白癜风，家长务必要重视早期治疗，早治疗，早康复，以免给孩子的身心健康造成更大损害。