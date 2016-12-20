白癜风会引发哪些并发症

核心提示：白癜风是一种常见的慢性皮肤病，非常容易扩散，目前还不能从根本上治好。白癜风虽然不疼不痒，但是却给患者带来的是巨大的心理负担。白癜风的危害不仅仅表现于此，还会造成一些并发症。长沙中研白癜风医院的专家介绍说。一旦发生白癜风不仅会对患者的身体健康造成很大的影响，还会对患者的心理产生不良的影响。白癜风不仅难治，而且很容易并发一些并发症，对患者的健康造成更多的影响，而且更增加了治疗的难度。

白癜风是一种常见的慢性皮肤病，非常容易扩散，目前还不能完全??从根本上治好??。白癜风虽然不疼不痒，但是却给患者带来的是巨大的心理负担。白癜风的危害不仅仅表现于此，还会造成一些并发症。长沙中研白癜风医院的专家介绍说。一旦发生白癜风不仅会对患者的身体健康造成很大的影响，还会对患者的心理产生不良的影响。白癜风不仅难治，而且很容易并发一些并发症，对患者的健康造成更多的影响，而且更增加了治疗的难度。那么白癜风的并发症都有哪些呢？

1.甲状腺疾病：由于白癜风的发病与免疫因素有关，而这些因素也是甲状腺疾病主要的诱因，常见的甲状腺疾病包括弥漫性甲状腺肿伴甲状腺功能亢进、慢性淋巴性甲状腺炎及原发性特发性甲状腺功能减退等。在白癜风患者中，白癜风与甲亢并发的几率还是很高的，大概占患者总数的20%左右。

2.牛皮癣：牛皮癣也是常见的一种皮肤病，临床上经常见到很多白癜风患者同时发生牛皮癣。有关研究发现，兼有白癜风的牛皮癣患者更易伴发自身免疫性疾病。

3.斑秃：临床上白癜风并发斑秃的患者并不少见。有研究表明，白癜风可伴发全秃或者在头皮或胡须处出现单发或多发性斑秃，主要见于进展期及泛发性白癜风。

4.糖尿病：白癜风并发糖尿病的也不少见。白癜风并发糖尿病的类型主要为胰岛素依赖型糖尿病，而且白癜风患者中胰岛细胞抗体阳性率也较一般人群为高。伴发白癜风的糖尿病患者常常有自身免疫性疾病的易感性，或者是有家族聚集发病现象。

综上所述，以上就是长沙中研白癜风医院专家关于白癜风常见的并发症的介绍，希望通过以上介绍大家对白癜风有更加深入的了解。一旦发生白癜风要及早到正规的医院进行治疗，避免病情发展并发这些并发症，增加对患者的危害。

温馨提示：白癜风患者应尽量避免汗后阳光暴晒受风。避免长期处于潮湿的环境中，夏天使用风扇，空调前应将汗水擦干。不吃或少吃腥辣等刺激性食物和富含维c的食物，在平时保持良好的精神状态，心气平和，减少忧虑，注意劳逸结合，养成良好的生活习惯