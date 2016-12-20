岳阳白癜风患者复发的几大原因

核心提示： 白癜风是一种常见多发的色素性皮肤病。该病以局部或泛发性色素脱失形成白斑为特征。易复发是白癜风的特点之一。白斑易复发是很多患者朋友们的苦恼，白斑本身伴随着相当多的不确定性，所以患者朋友们在接受持续专业治疗的同时，自我管理能力也不容忽视。

白癜风是一种常见多发的色素性皮肤病。该病以局部或泛发性色素脱失形成白斑为特征。易复发是白癜风的特点之一。白斑易复发是很多患者朋友们的苦恼，白斑本身伴随着相当多的不确定性，所以患者朋友们在接受持续专业治疗的同时，自我管理能力也不容忽视。那么下面就请长沙中研白癜风医院专家给大家说一下白癜风复发是什么原因造成的呢？

1、缺乏专业的检测

白斑顽固，再加上发病情况还跟一个人的情绪、饮食习惯、作息习惯、外界环境等息息相关，这更增加了在治疗方面的不确定性。

解决办法：专业医院，科学诊断。为什么很多人在白癜风的治疗上花了不少财力与时间，却没有取得应有的效果，根本原因是就没有根据病情找到适合自身的科学治疗方案。

2、缺乏综合治疗

要想治疗白癜风，降低复发率，科学综合的治疗是关键，复杂的病因、高度的不确定性，决定了白斑的治疗是一个综合的工程。

3、断断续续治疗是复发??的根本??原因

“我都治疗了好久了，总是不见好，中途还弃疗了几次呢，这可怎么办啊？”

解决办法：临床统计，有将近57%的患者存在断断续续治疗的历史。专家提醒：白癜风的治疗是一个综合持续的过程，中途放弃治疗是大忌，并且，在患处恢复健康肤色后，坚持进行为期1-3个月的巩固治疗是抗复发的关键。

4、自我管理不到位是复发重要原因

解决办法：要患者注意饮食，注意休息、不要熬夜，少吃辛辣、刺激性食物、平时注意调节情绪、适量运动，少吃维C含量高的食物等。

长沙中研白癜风医院专家提醒：白癜风患者如何防止病情复发呢？预防只是一个手段，不能斩断白癜风的根源。选择好的治疗技术是最重要的白癜风康复保障，防治结合才是祛白的正途。需要注意的是，白癜风诊治技术以及诊治药物比较丰富，但是，不是别人用得好的药对你一定有效，对于病症的具体诊治，建议还是应该选择正规专业医院进行全面??的??检查，深入、系统诊治，找到适合于你本人的方法和药品，只有这样才能确保诊治的??效果，全面规避了病症的复发出现。??