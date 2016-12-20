白癜风为什么老治不好

核心提示：白癜风是我们日常生活中常见的皮肤疾病，白癜风的发病无年龄的限制，大到老年人小到婴幼儿都有可能患上白癜风，白癜风的范围较广，有的白癜风患者可以达到治好的效果，并且不再反复。而有的白癜风患者却是怎么也治不好。

白癜风是我们日常生活中常见的皮肤疾病，白癜风的发病无年龄的限制，大到老年人小到婴幼儿都有可能患上白癜风，白癜风的范围较广，有的白癜风患者可以达到治好的效果，??并且不再反复??。而有的白癜风患者却是怎么也治不好。为什么白癜风老是治不好？下面我们一起听长沙中研白癜风医院的医生为大家介绍一下。

一、常见的不规范治疗，你中招了吗？

1、医院没有进行系统全面检查，专家靠经验简单治疗;

2、随意的选择了小的诊所、用偏方、激素类外用药;

3、相信某某特效药、7天签约 、某某医院优惠活动等虚假广告;

4、半途而废、甚至中止治疗，没有治疗的耐心;

5、进行伤害性治疗(传统植皮、单一治疗、秘方等)。

二、医院的判断选择，你选对了吗？

1、首先得看治疗设备

2、其次专家也很重要

3、另外治疗方法不能忽视

三、您治疗过的医院是怎样为您治疗的呢？

正规的医院治疗白癜风都有一套专业的流程→依据循证医学、实施临床路径;优化诊疗方案、分型分诊、多维治疗;全面推行MDT多学科联合诊疗模式; 伤害性治疗、严苛执行抗复发治疗。

四、专业的科学祛白，科学、规范、专业的诊疗是康复的保障。

注意忌口。白癜风患者日常饮食注意事项中，忌口最重要。日常患者对于富含维生素C的食物，例如橘子、山楂、樱桃、猕猴桃、草莓等应尽量少吃??或是??不吃。过酸、过辣的食物以及所谓“热性食物”或“发物”如鱼、虾等，也需注意尽量少吃，以免加重患者的病情，影响治疗。

以上就是为大家介绍的“为什么白癜风老是治不好？”相信大家都已经明白。长沙中研白癜风医院温馨提醒：白癜风是可以治好的，但是这需要白癜风患者在各个方面的积极配下才能够治疗的好并且不易复发，所以白癜风患者需要保持乐观的心 合理的饮食以及适当的锻炼，这样就更有利于白癜风的治好了。最后祝您有一个健康的身体！