核心提示：随着社会的发展，男性的健康状态越来越让人担忧，男性或多或少都存在一些前列腺疾病的问题。尤其是前列腺炎这个疾病，对男性的影响是非常的大的。

前列腺炎的分类有哪些呢？随着社会的发展，男性的健康状态越来越让人担忧，男性或多或少都存在一些前列腺疾病的问题。尤其是前列腺炎这个疾病，对男性的影响是非常的大的。下面长沙南仁男科专家为大家介绍前列腺炎的分类有哪些，以便患者更了解自己的病情。

前列腺炎的分类有哪些呢？前列腺炎可分为四种类型，即：Ⅰ型-急性细菌性前列腺炎，Ⅱ型-慢性细菌性前列腺炎，Ⅲ型-慢性前列腺炎，Ⅳ型-无症状性前列腺炎。由于四种分型的病因有一定差别，因而在治疗时需区别对待，从而达到精准治好的治疗效果。四种分型的症状表现上有一定区别，可以作为前列腺炎分型的诊断依据。

Ⅰ型-急性细菌性前列腺炎：在前列腺炎中所占比例相对较低。发病速度较急，发表时患者会有高烧表现，并有明显的尿频、尿急、排尿困难的表现，排尿时有烧灼感，肛门则会表现出坠胀不适。症状剧烈，难以忍受。如治疗不完全，则可转化为其他类型。

Ⅱ型-慢性细菌性前列腺炎：尿频、尿分叉、尿分叉等，容易出现反复现象。

Ⅲ型-慢性前列腺炎：包括尿频、尿分叉、尿分叉等典型症状，也会出现小腹部的隐痛，常伴发抑郁、失眠等症状。

Ⅳ型-无症状性前列腺炎：无明显症状，仅能通过检测发现。

温馨提示：以上的症状仅供参考，具体的治疗方法则需要根据实际病情而定。如果你想进一步了解快速治好前列腺炎的具体方法，建议点击我们的在线咨询，让在线医生结合实际病情帮你详细分析。