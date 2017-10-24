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慢性前列腺炎诊断依据

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2017-10-24
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核心提示：长沙南仁男科专家介绍：慢性前列腺炎危害很大，在目前已知困扰着大多数患者，由于病情恶化后极易感染上其他疾病，引起男性身体不适。

　　慢性前列腺炎诊断依据。长沙南仁男科专家介绍：慢性前列腺炎危害很大，在目前已知困扰着大多数患者，由于病情恶化后极易感染上其他疾病，引起男性身体不适。临床上诊断慢性前列腺炎主要依据病史、症状和体检，辅以实验室检查。

　　一、既往史：有尿道炎、尿道梗阻、尿路感染以及前列腺炎病史。

　　二、症状：凡有尿路刺激症状，睾丸及腹股沟、腰骶、会阴疼痛酸胀不适，以及查体无其他发现者，均应考虑到慢性前列腺炎的诊断。

　　三、肛诊：慢性前列腺炎患者的前列腺多有轻度增大，表面软硬不均，有轻压痛。有的患者前列腺表面可触及硬节样凸起，但并不坚硬，这是纤维化的一种表现，中央沟存在。

　　四、实验室检查：包括前列腺液常规检查、尿液和前列腺液的分段定位培养，前列腺液pH值及锌含量测定、前列腺组织活检及培养、血清抗体滴度，后三者在临床上较少使用，但有科研意义。

　　五、必要时可行尿道镜检查：尿道呈慢性炎性改变，精阜隆起，前列腺管流脓。也可行尿流率测定及膀胱尿道造影，都有一定的筛选意义。

　　慢性前列腺炎诊断依据有以上几点，通过这些依据，检查前列腺炎的时候是不是方便很多了。如果朋友们发现患有前列腺炎的时候一定不要误以为能自己好，也不是小事。一定要及早治疗，不然等到转变为慢性的话就晚了。长沙南仁男科专家提醒患者，治疗时一定要选择专业的男科、品牌权威的医院，这样才能保证治疗的更完全，防止复发带来更严重的后果。

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