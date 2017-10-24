核心提示：前列腺炎是众多男性的一大烦恼，由于其多发性，难以治好，现在最重要的办法就是养成预防的习惯，较好在急性前列腺炎的时候就注重保养治疗，才容易治好。

详解前列腺炎的主要病因来源，前列腺炎是众多男性的一大烦恼，由于其多发性，难以治好，现在最重要的办法就是养成预防的习惯，较好在急性前列腺炎的时候就注重保养治疗，才容易治好。那么，前列腺炎的主要病因来源是什么呢？且听长沙南仁男科的专家详细介绍：

1、细菌感染：比如不清洁的性生活、感染淋菌性尿道炎后，由于治疗不完全可以合并或转为细菌性前列腺炎。扁桃体炎也可合并细菌性前列腺炎。

2、衣原体、支原体也是前列腺感染的病原之一。

3、尿路不畅：后尿路细菌滋生，机体反抗力下降时，导致射精管逆行引起前列腺炎。

4、会阴前列腺的充血：可使局部的代谢产物堆积，前列腺腺管阻塞，腺液排泄不畅，导致慢性前列腺炎的发生。

5、工作过度劳累、疲惫及焦虑、紧张易导致慢性前列腺炎

6、过度饮酒，吸烟，过食辛辣、性欲过度引起前列腺充血，有利于细菌繁殖，易诱发前列腺炎症。

7、久坐，出租车司机及从事长时间坐位工作的人易患慢性前列腺炎，且不易治好。

8、感冒、疲惫、免疫功能低下也可诱发感染前列腺炎症

9、会阴损伤、慢性便秘、痔疮均可导致慢性前列腺炎的发生。

引起前列腺炎的主要病因有以上的九点，做好预防工作是治疗前列腺炎的基本，也是最有效的方式，还有什么其他的预防前列腺炎的知识可以点击阅读其他文章，如果嫌麻烦，可以直接点击弹出的对话框咨询我们的在线专家即可，祝您阅读愉快！