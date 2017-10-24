39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 长沙南仁医院 > 正文
综合
问医生

详解前列腺炎的主要病因来源

新闻文章排行榜
2017-10-24
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：前列腺炎是众多男性的一大烦恼，由于其多发性，难以治好，现在最重要的办法就是养成预防的习惯，较好在急性前列腺炎的时候就注重保养治疗，才容易治好。

　　详解前列腺炎的主要病因来源，前列腺炎是众多男性的一大烦恼，由于其多发性，难以治好，现在最重要的办法就是养成预防的习惯，较好在急性前列腺炎的时候就注重保养治疗，才容易治好。那么，前列腺炎的主要病因来源是什么呢？且听长沙南仁男科的专家详细介绍：

　　1、细菌感染：比如不清洁的性生活、感染淋菌性尿道炎后，由于治疗不完全可以合并或转为细菌性前列腺炎。扁桃体炎也可合并细菌性前列腺炎。

　　2、衣原体、支原体也是前列腺感染的病原之一。

　　3、尿路不畅：后尿路细菌滋生，机体反抗力下降时，导致射精管逆行引起前列腺炎。

　　4、会阴前列腺的充血：可使局部的代谢产物堆积，前列腺腺管阻塞，腺液排泄不畅，导致慢性前列腺炎的发生。

　　5、工作过度劳累、疲惫及焦虑、紧张易导致慢性前列腺炎

　　6、过度饮酒，吸烟，过食辛辣、性欲过度引起前列腺充血，有利于细菌繁殖，易诱发前列腺炎症。

　　7、久坐，出租车司机及从事长时间坐位工作的人易患慢性前列腺炎，且不易治好。

　　8、感冒、疲惫、免疫功能低下也可诱发感染前列腺炎症

　　9、会阴损伤、慢性便秘、痔疮均可导致慢性前列腺炎的发生。

　　引起前列腺炎的主要病因有以上的九点，做好预防工作是治疗前列腺炎的基本，也是最有效的方式，还有什么其他的预防前列腺炎的知识可以点击阅读其他文章，如果嫌麻烦，可以直接点击弹出的对话框咨询我们的在线专家即可，祝您阅读愉快！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈