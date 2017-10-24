前列腺炎对男性危害有多大

核心提示：前列腺是男性的常见疾病，很多的男性对此病不了解，特别是在危害这一方面，男性对于它的认识度不够，因此没有及时的治疗，而导致疾病的严重化。

前列腺炎对男性的危害有多大呢？前列腺是男性的常见疾病，很多的男性对此病不了解，特别是在危害这一方面，男性对于它的认识度不够，因此没有及时的治疗，而导致疾病的严重化。下面长沙南仁男科为大家介绍前列腺痛的危害。

男性前列腺炎不是一种单独出现的疾病，前列腺一旦发生炎症，就会对前列腺形成很大的压力，容易形成前列腺增生，导致尿道受到压迫，进而会出现尿急、尿频、排尿困难的男性问题。其危害主要包括以下几方面：

1、急性尿潴留：急性的前列腺炎会引起局部的充血和肿胀感会压迫到尿道，导致了急性尿潴留。

2、性功能的障碍：在急性的炎症期间，前列腺能够充血、水肿或是有小脓肿出现，可出现性欲减退、阳痿、射精痛、血精、疼痛性勃起等。

3、导致慢性前列腺炎：患上有急性的前列腺炎一定要能及时的治疗，不然如果拖延还容易导致慢性的前列腺炎出现。

4、急性精囊炎或是附睾炎：前列腺急性的炎症很容易扩散到精囊，从而引起了急性的精囊炎。与此同时细菌还能逆行引起附睾炎的发生。

5、会传染给配偶引起妇科疾病：一些特殊的病菌感染而引起的前列腺炎，炎症会通过夫妻生活的途径传染给伴侣，比如淋病性前列腺炎、非淋菌性前列腺炎、霉菌性前列腺炎、滴虫性前列腺炎等。

前列腺炎在男性中比较常见，患者需要及时的到正规的男科医院治疗。如果您还有其他的疑问，请点击我们的在线咨询，与我们的在线专家一对一交流。