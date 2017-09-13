长沙做引产手术的医院哪家好

核心提示：引产手术，如果做的不好，对女性的伤害将是非常大的，所以选择一家正规的医院很重要。首先这家医院要拥有先进的引产技术，以及专业的手术医生。这样就能有效的保证手术的成功率，降低手术风险。那么长沙做引产手术的医院哪家好？下面就让长沙东华生殖与不孕医院来为您介绍吧。

引产手术，如果做的不好，对女性的伤害将是非常大的，所以选择一家正规的医院很重要。首先这家医院要拥有先进的引产技术，以及专业的手术医生。这样就能有效的保证手术的成功率，降低手术风险。那么长沙做引产手术的医院哪家好？下面就让长沙东华生殖与不孕医院来为您介绍吧。

长沙东华生殖与不孕医院引进的国外先进的引产技术，真正意义上实现了微痛引产，让女性在手术过程中几乎没有痛苦。消除了女性对引产手术的恐惧感，减轻了患者的心理压力。运用可视设备进行监测，使手术医生全视角、多方位、零距离的“直视”微小胚胎，不会对女性的子宫造成伤害。除此之外，能有效避免引产手术后，由于感染导致的宫腔粘连、子宫内膜异位症、输卵管粘连、堵塞，继发不孕等症状。这项技术具有以下几大优势：

1、先进微痛、温和式麻醉：孕妇麻醉的状态下，就能轻松完成手术，几乎感受不到任何的疼痛，手术时间非常短，不损伤子宫，能使女性较快的恢复正常生理功能，所以女性朋友不必有任何的心理负担；

2、清晰定位、目标明确：引产手术中，通过宫腔镜或超声介入技术，能够直视胚胎和整个宫腔，就能清晰定位、目标明确，迅速吸除孕囊，有效避免传统手术操作上的局限性。

3、纳米材质、无需扩宫：引产术通过微小纳米材质，管腔非常细小，材质非常软。并且可经过自然腔道送入宫腔，不需要扩宫，对宫颈的伤害是非常小的。

温馨提示：关于长沙做引产手术的医院哪家好这个问题，这就是专家的全部介绍。相信您应该了解清楚了吧。长沙东华生殖与不孕医院，首先采用国际非常安全的无痛引产术，引产手术严格按照国家有关标准进行，有效降低了引产的风险、意外率、手术感染率。在长沙女性心目中有很高的地位，医院致力于打造全国标准化的医疗品牌。欢迎女性朋友在线咨询，专家一对一为您解答。

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【品牌医院】：长沙东华生殖与不孕医院(长沙东华医院)

【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)