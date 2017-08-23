子宫腺肌症痛经怎么缓解

核心提示： 子宫腺肌症的显著症状就是会继发性痛经，患上腺肌症的女性每次来月经都会出现严重的疼痛感，更可怕的是患上子宫腺肌症的女性，每来一次月经，病情就会加重一次，这种痛苦让女性难以忍受，那子宫腺肌症痛经怎么缓解呢？对此，长沙东华妇产医院专家做出了解答。

子宫腺肌症的显著症状就是会继发性痛经，患上腺肌症的女性每次来月经都会出现严重的疼痛感，更可怕的是患上子宫腺肌症的女性，每来一次月经，病情就会加重一次，这种痛苦让女性难以忍受，那子宫腺肌症痛经怎么缓解呢？对此，长沙东华妇产医院专家做出了解答。

1、子宫腺肌症伴有痛经该药物治疗的，病人可以在月经第1天的时候，一天吃两次的达那唑，一次需要吃两百毫克的。一旦吃了药物以后没有反应的时候，建议可增加药物的剂量，需要吃6个月到9个月。

2、子宫腺肌症的女性要坚持避孕，而且不做人流手术，而且少做人工流产术他也是比较好的。我们知道人流的手术一般是采用负压吸宫，一旦血液倒流入腹腔，引起子宫内膜异位种植。

3、子宫腺肌症伴有痛经该吃温和的食物的，而且在饮食的方面一定不要贪凉。对于一些不仅仅有子宫问题而且还伴随着有肠胃功能不佳的女性，经前和经期应远离一些生冷寒凉食品，不要吃冷饮。

温馨提示：有子宫腺肌症伴有痛经的病人不要吃生拌凉菜、螃蟹这些食物，患上腺肌症的女性要远离辛辣刺激的食物，而且一般情况下也不要做人流手术。如果您还有什么疑问，可点击图片或拨打咨询热线，直接在线咨询长沙东华妇产医院专家，专家将会详细回答你的疑问。

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