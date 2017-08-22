长沙哪个医院做人流便宜

核心提示： 做人流手术选对医院是关键，一定要选择一家好的医院疗机构，以保证您的安全与健康，同时也能防止乱收费的现象发生，那长沙那个医院做人流比较便宜呢？专家权威推荐长沙东华妇产医院。

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长沙东华妇产医院，让您舒心又放心

长沙东华妇产医院是经国家卫计委系统严格审核批准创建、致力于妇产专科诊疗的品牌医疗机构，是中医药大学附属医院、省市医保定点单位，医院全面依照国家三级甲等专科医疗机构标准创建，拥有配套齐全的妇产科手术室与无菌层流治疗室，全面营造了花园式就医环境和家庭化住院康复空间，收费公开透明，不乱收费，带给病人及家属轻松、舒适、放心的就医体验，

长沙东华妇产医院SHE’S无痛保宫人流术

SHE’S无痛保宫人流术作为人类生殖健康科研成果之一，全面融合可视、无痛、微创技术优势，采用柔软纤细的负压强力纳米吸引管，在可视监测下，无需扩张宫颈口，极速探入子宫腔，精准定位孕囊，一次性强力吸取干，操作轻巧而柔和，只需1-3分钟完成手术，伤害近乎为零。整个手术过程实施德国自控镇痛麻醉，受术者处于睡眠状态，全身放松，确保手术操作顺利完成，安全不受干扰，将终止早早孕的是佳时间点提前10天，开创“意外怀孕早发现早终止”的“无需等待”模式，极具创伤小、高安全特点。

长沙东华妇产医院，完美实行“一站式”服务。

医院坚持“科技立院”的同时，全面加强“专家强院”建设，长期吸纳湘雅、省妇幼权威专家定期坐诊，建立起一支从国内三甲医疗机构退休的资深孕育专家队伍，推行“一医对一患”与“多医对一患”结合的孕育专家诊疗模式，保障诊疗的准确率。与此同时，依照“治-孕-产-康复”一体化的现代孕育服务理念，医院以“大孕育、大妇产”为目标，全面创建与完善集微创妇科、爱心产科、不孕专科、不育专科、生殖医学中心、产后康复于一体的“大妇产科”发展格局，配套高精实验检测中心、层流净化微创手术中心、无菌治疗中心及家庭化产房，从不孕诊疗、孕育保健、无痛分娩、产后康复到新生儿护理等，实现“一站式”服务。

温馨提示：选择专业的医院，有利于保证无痛人流手术的安全，能在一定程度上降低人流手术对女性身体的伤害，如果您还有其它疑问，可直接在线咨询专家，专家将根据您的病情给予专业的个性化指导意见，提供专业治疗方案。

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【品牌医院】：长沙东华生殖与不孕医院(长沙东华不孕不育医院)

【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)