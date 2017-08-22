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女人不怀孕都有哪些原因

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2017-08-22
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核心提示：　　现在女人不怀孕的人数显著增多，给很多女性的身心健康带来了很大的伤害，也影响了家庭的和谐，治疗疾病首先要从病因入手，那造成女人不怀孕的原因有哪些呢？下面我们跟着长沙东华妇产医院专家来了解一下。

　　现在女人不怀孕的人数显著增多，给很多女性的身心健康带来了很大的伤害，也影响了家庭的和谐，治疗疾病首先要从病因入手，那造成女人不怀孕的原因有哪些呢？下面我们跟着长沙东华妇产医院专家来了解一下。

　　一、阴道疾病

　　因阴道闭锁或阴道中隔等先天因素引起夫妻生活障碍或困难，从而影响精子进入女性生殖道.因霉菌、滴虫、淋球菌、支原体、衣原体等感染造成阴道炎症改变了阴道生化环境，降低精子活力和生存能力，从而影响受孕，造成女性不孕。

　　二、宫颈病变

　　宫颈管先天性异常、闭锁或狭窄、息肉、糜烂、肿瘤、粘连等均可影响精子通过;宫颈粘液中存在抗精子抗体，不利于精子穿透宫颈管或完全使精子失去活动能力，从而使得女性不孕。

　　三、子宫因素

　　先天性无子宫、幼稚型子宫及无宫腔实性子宫等发育不良或畸形都会影响女性生育能力.子宫肌瘤、子宫内膜异位症、子宫内膜炎症、宫腔粘连都是造成不孕的原因。

　　四、输卵管因素

　　输卵管过长或狭窄，输卵管炎症引起管腔闭塞、积水或粘连，均会妨碍精子、卵子或受精卵的运行.输卵管疾病可占女性不孕的25%，是不孕的重要原因。

　　温馨提示：上面为大家详细的介绍了女性不孕的原因，女性不孕虽然不是绝症，可是给女性患者带来的痛苦也是很大的。所以患上了女性不孕后，患者要想尽早治疗好该病，必须要去正规的医院进行检查和治疗。

　　若想了解更多相关问题，请点击↓↓↓在线咨询

　　【品牌医院】：长沙东华生殖与不孕医院(长沙东华不孕不育医院)

　　【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

　　【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)

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