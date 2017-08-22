核心提示： 婚后很多夫妻为了要个宝宝，采取了很多备孕措施，可是偏偏就是没有怀孕，这让他们很着急，为什么备孕很久没有怀上宝宝呢？不孕的原因有哪些呢？

婚后很多夫妻为了要个宝宝，采取了很多备孕措施，可是偏偏就是没有怀孕，这让他们很着急，为什么备孕很久没有怀上宝宝呢？不孕的原因有哪些呢？

1、外阴阴道因素所致不孕：如无处女膜阴道横隔、先天性无阴道等先天畸形，能妨碍性生活;阴道炎症时大量白细胞能吞精子，降低精子活动力，缩短其生存时间而影响受孕。

2、男方原因约占三分之一：影响精子生成，如先天性睾丸发育不良、后天性炎症(结核)、精索静脉曲张等。

3、子宫因素所致的不孕：约占不孕症的10%～15%正常子宫前倾前屈、子宫颈口向后，性交后子宫颈口浸泡在精液中有利于受孕。如子宫后倾后屈，使子宫颈口向前向上可影响受孕。

4、子宫颈因素所致的不孕：是不孕症较为重要的原因约占不孕症的10%～20%。排卵期子宫颈外口开大，由月经后的1mm直径开大至3mm子宫颈粘液在排卵期增多，子宫颈粘液可变粘稠或含有大量白细胞，不利于精子的活动和通过，可影响受孕。

5、输卵管因素所致不孕：输卵管炎症粘连引起输卵管阻塞阻碍卵子和精子相遇而致不孕。盆腔子宫内膜异位症也可使输卵管粘连扭曲而造成不孕。

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