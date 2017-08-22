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不怀孕的原因有哪些

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2017-08-22
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核心提示：　　婚后很多夫妻为了要个宝宝，采取了很多备孕措施，可是偏偏就是没有怀孕，这让他们很着急，为什么备孕很久没有怀上宝宝呢？不孕的原因有哪些呢？

　　婚后很多夫妻为了要个宝宝，采取了很多备孕措施，可是偏偏就是没有怀孕，这让他们很着急，为什么备孕很久没有怀上宝宝呢？不孕的原因有哪些呢？

　　1、外阴阴道因素所致不孕：如无处女膜阴道横隔、先天性无阴道等先天畸形，能妨碍性生活;阴道炎症时大量白细胞能吞精子，降低精子活动力，缩短其生存时间而影响受孕。

　　2、男方原因约占三分之一：影响精子生成，如先天性睾丸发育不良、后天性炎症(结核)、精索静脉曲张等。

　　3、子宫因素所致的不孕：约占不孕症的10%～15%正常子宫前倾前屈、子宫颈口向后，性交后子宫颈口浸泡在精液中有利于受孕。如子宫后倾后屈，使子宫颈口向前向上可影响受孕。

　　4、子宫颈因素所致的不孕：是不孕症较为重要的原因约占不孕症的10%～20%。排卵期子宫颈外口开大，由月经后的1mm直径开大至3mm子宫颈粘液在排卵期增多，子宫颈粘液可变粘稠或含有大量白细胞，不利于精子的活动和通过，可影响受孕。

　　5、输卵管因素所致不孕：输卵管炎症粘连引起输卵管阻塞阻碍卵子和精子相遇而致不孕。盆腔子宫内膜异位症也可使输卵管粘连扭曲而造成不孕。

　　温馨提示：做女人不容易，要好好爱自己，如果发现身体有异常，要及时来医院检查治疗，以免造成严重后果。如果您还有其它疑问，可通过网上在线咨询，由长沙东华妇产医院专家在线解答相关疾病问题，根据您的病情给予专业的个性化指导意见，提供专业治疗方案。

　　若想了解更多相关问题，请点击↓↓↓在线咨询

　　【品牌医院】：长沙东华生殖与不孕医院(长沙东华不孕不育医院)

　　【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

　　【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)

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