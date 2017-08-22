核心提示： 意外怀孕的女性朋友对人流方面的相关问题都十分关心，关于人流费用的问题也是被大家更为关注的一个问题，这也关系到每个患者的切身利益，那人流费用是多少呢？下面我们来看看长沙东华妇产医院专家的介绍。

意外怀孕的女性朋友对人流方面的相关问题都十分关心，关于人流费用的问题也是被大家更为关注的一个问题，这也关系到每个患者的切身利益，那人流费用是多少呢？下面我们来看看长沙东华妇产医院专家的介绍。

一、人流前的检查费用：长沙东华妇产医院专家介绍，做人流手术重要的一步是术前常规检查。尿检、B超、白带常规等，都是常见而且便宜的检查项目，确诊怀孕情况，为手术安全铺路。有妇科炎症的，要先做消炎处理再手术，否则会感染宫腔，导致不孕症。

二、人流中的手术费用：人流的手术费是根据不同人流方式有差异，手术方式选择要根据自身体质等情况。不同的人流，价格不同，安全系数也不同。除此之外，怀孕时间、手术难度、手术专家、手术环境也影响无痛人流的价格。

三、人流后的愈合修复费用：人流后的愈合修复费用不是千篇一律的，根据手术后不同情况，针对性用药，费用也略有不同。愈合消炎作用不容忽视，促进子宫修复方式有药物、输液、理疗修复等。

温馨提示：一些小诊所往往对患者不进行术前不检查，术中使用不规范器械，导致手术风险增大，术后更容易引发宫腔感染，建议患者去正规医院进行治疗。如需详细了解，可通过在线咨询直接咨询专家。

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【品牌医院】：长沙东华生殖与不孕医院(长沙东华不孕不育医院)

【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)