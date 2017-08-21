核心提示：现如今，随着医学技术和生活的发展，不少女性繁繁患上子宫腺肌症，医学界至今针对子宫腺肌症的治疗方法也很多很灵活，主要根据患者的病情、年龄以及体质指定相应的方案，那么子宫腺肌症怎样治疗，下面具体为您介绍。

现如今，随着医学技术和生活的发展，不少女性繁繁患上子宫腺肌症，医学界至今针对子宫腺肌症的治疗方法也很多很灵活，主要根据患者的病情、年龄以及体质指定相应的方案，那么子宫腺肌症怎样治疗，下面具体为您介绍。

子宫腺肌症一般药物治疗效果不佳。对35岁以上、已生育过或病情严重者，手术切除子宫是最有效也是最常用的治疗疗法。国内外学者开始用宫腔镜治疗子宫腺肌症，挖除子宫内膜后月经大大减少，有的不再来了，痛经也明显见好。

子宫腺肌症怎样治疗？若女性年轻、症状不重，可观察和对症治疗，孕激素、雄激素、棉酚等可减轻症状。症状严重或无须保留生育功能者可作子宫切除，尽量保留卵巢。如合并盆腔子宫内膜异位症者，也尽可能切除病灶而保留卵巢功能，使患者走向自然绝经。要求生育者，可用激素治疗6～12个月，停药扣希望能在短期内受孕。如系在手术探查时发现，应考虑切除腺肌瘤而保留子宫。还考虑选择用中药来保守治疗几个疗程。因为中医中药保守治疗对于内分泌调节有一定的疗效的。它可以达到控制或缓解症状的效果。

腹腔镜微创技术，是指医生利用宫腔镜、腹腔镜等先进的成像系统和医生娴熟的手术技能取代过去传统的开腹手术。医生通过探入患者体内的小镜头，清晰的看到宫、腹腔内脏器的实际情况，既有利于医生对病情做进一步的确诊，也有利于进行准确的手术操作，避免造成对其他腹腔器官不必要的损伤及粘连。手术局部创伤小，腹内粘连少，全身反应轻，受术者痛苦少，并发症少，康复快，对病人生理、心理健康恢复快，一般术后一天即可下床活动，3—5天左右即可出院。

微创技术可以将传统开刀手术几十厘米的切口缩小到几毫米，这大大减小了受术者的痛苦，使妇科疾病的诊疗变得轻松和更加人性化。一般术后一天即可下床活动，3—5天左右即可出院。对病人生理、心理健康都恢复很快，可尽早回到工作岗位上，节省了社会、家庭成本。

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