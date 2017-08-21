核心提示：长沙哪里治疗子宫腺肌症好？如今，子宫腺肌症已经成为了女性的高发病之一，但是针对治疗子宫腺肌症，在长沙，妇科医院日益繁多，哪家医院治疗好呢，让患者焦头烂额，长沙东华医院专家告诉你，我院是一家治疗效果不错的医院，这里的设备和医院的服务水平都是业内比较好的，所以长沙东华医院是您明智的选择。

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手术治疗：子宫切除术是主要的治疗方法，是循证医学证实有效的方法，可以治好痛经和月经过多，适用于年龄较大、无生育要求者。近年来，阴式子宫切除术应用日趋增多，单纯子宫腺肌病子宫多小于12孕周，行阴式子宫切除多无困难，若合并有内异症，有卵巢子宫内膜异位囊肿或估计有明显粘连，可行腹腔镜子宫切除术。虽然有研究表明腺肌病的子宫有10%稍多病变可累及宫颈，但也有研究表明腺肌病主要见于子宫体部，罕见于宫颈部位，只要保证切除全部子宫下段，仍可考虑行子宫次全切除术。

保守性手术1.子宫腺肌症病灶挖除术 适用于年轻、要求保留生育功能的患者。子宫腺肌瘤一般能挖除干净，可以明显地改善症状、增加妊娠机会。对局限型子宫腺肌病可以切除大部分病灶，缓解症状。

2.子宫内膜去除术 近年来，长沙有报导在宫腔镜下行子宫内膜去除术治疗子宫腺肌症，术后患者月经量明显减少，甚至闭经，痛经好转或消失，对伴有月经过多的轻度子宫腺肌病可试行。

3.介入治疗 近年来，长沙有不少报导用动脉栓塞疗法(TAE)治疗子宫腺肌病。以Seldinger“s技术完成双子宫动脉或双髂内动脉前干超选择插管，造影证实后，用携带有抗生素的新鲜明胶海绵颗粒(直径1-3mm)进行栓塞，近期效果明显，月经量减少约50%，痛经缓解率达90%以上，子宫及病灶体积缩小显著，彩色超声显示子宫肌层及病灶内血流信号明显减少。

药物治疗：药物治疗子宫腺肌症疗效只是暂时性的，对年轻有生育要求，近绝经期者或不接受手术治疗者可试用释放激素类似物或激动剂(GnRH-a)等，用药剂量及注意事项同内异症的治疗。假绝经药物治疗期间痛经虽然消失，但停药后痛经常很快复发。促性腺激素释放激素激动剂(GnRH-a)治疗也可以使子宫缩小，患者闭经，痛经消失。

长沙哪里治疗子宫腺肌症好？上面长沙东华医院专家为大家简单介绍了手术和药物治疗的具体方法，这些方法适应不同的症状，在治疗之前一定要根据病情做对症治疗，祝愿大家早日恢复健康。

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