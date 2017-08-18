多囊卵巢综合症可以怀孕吗

核心提示：当一名母亲是所有女性的愿望，但在多囊卵巢综合症引起的女性不孕群体里，当母亲却成了一种奢望，一般患有多囊卵巢综合症的女性多数是不孕的，多囊卵巢综合症典型特点是有多个卵子会同时发育，可是到了排卵期的时候却没有一个成熟的卵子排出，因此，多囊卵巢患者很难怀孕。那么多囊卵巢能怀上孩子吗？患上多囊卵巢自然怀孕几率有多大？

当一名母亲是所有女性的愿望，但在多囊卵巢综合症引起的女性不孕群体里，当母亲却成了一种奢望，一般患有多囊卵巢综合症的女性多数是不孕的，多囊卵巢综合症典型特点是有多个卵子会同时发育，可是到了排卵期的时候却没有一个成熟的卵子排出，因此，多囊卵巢患者很难怀孕。那么多囊卵巢能怀上孩子吗？患上多囊卵巢自然怀孕几率有多大？

轻度多囊卵巢综合症患者可通过生活和饮食习惯进行纠正和调理，缓解恢复机体代谢能力；对于中度多囊卵巢综合症患者需通过药物调理，对卵巢进行药物干涉，使其正常排卵。多囊卵巢综合症比较严重的患者则需要考虑手术治疗，促使优质卵子排出，正常受孕，而成功的几率也没有定论，但是在相关数据上来看，多囊卵巢综合症导致不孕的患者更青睐试管婴儿生殖辅助技术完成他们的生儿育女梦想。

卵巢作为女性特有的器官在女性的身体中起着异常重要的作用，卵巢不仅在女性生殖内分泌系统的协调起着重要的作用，在女性的生育中也起着至关重要的作用。不少的不孕症都是多囊卵巢造成的。有时即使可以怀孕，但也很容易流产，因为多囊卵巢综合征造成内分泌失调，无法提供胚胎早期发育时所需要一些营养，自身的激素补充不上，所以会造成胚胎的停止发育和流产。

多囊卵巢一定不孕吗？多囊卵巢综合症虽然有可能会导致不孕，但不是说一定不孕，患有多囊卵巢综合症的人能够得到一个孩子的概率还是有的，也就是说：多囊卵巢怀孕的几率虽然小，但不是一定不能怀孕，所以患者自己也要放宽心。但是如果你想要一个健康的宝宝，一定要咨询医生，如果自己不注意，就算怀上也极有可能会流产。

多囊卵巢综合症的临床表现为月经紊乱、排卵障碍、肥胖、多毛等。多囊卵巢是一种卵泡发育障碍、内分泌紊乱的疾病，多囊卵巢综合症的患者如果不进行治疗的话想要自然怀孕的可能性是比较低的。长沙东华不孕不育医院建议多囊卵巢综合症患者到正规的不孕不育专科医院做相关方面的检查，查明具体病因，科学针对性的进行调理治疗，趁年轻及早治疗，切莫错过女性生育的黄金时间，导致女性不孕症的苦果。

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