长沙东华医院可以做四维吗

核心提示：大家都知道怀孕要十个月，一段漫长的孕期，总是枯燥、乏味的，孕妈们每天只能通过抚摸高高隆起的腹部，来感受另一个小生命的存在，如果可以看到腹中宝宝的情况该有多好？孕妈妈们在心底呼喊。而四维彩超的出现，实现了孕妈妈的愿望，不仅可以看到宝宝在腹中的实时动态画面，更能检查宝宝的身体缺陷，优生优育，因而受到广大孕妈妈的青睐，在长沙做四维彩超的医院有很多家。那么，长沙东华妇科医院可以做四维吗？

大家都知道怀孕要十个月，一段漫长的孕期，总是枯燥、乏味的，孕妈们每天只能通过抚摸高高隆起的腹部，来感受另一个小生命的存在，如果可以看到腹中宝宝的情况该有多好？孕妈妈们在心底呼喊。而四维彩超的出现，实现了孕妈妈的愿望，不仅可以看到宝宝在腹中的实时动态画面，更能检查宝宝的身体缺陷，优生优育，因而受到广大孕妈妈的青睐，在长沙做四维彩超的医院有很多家。那么，长沙东华妇科医院可以做四维吗？

长沙东华妇科医院可以做四维吗？长沙东华妇产医院介绍说，答案是的。四维彩超是目前世界上先进的彩色超声设备，该革命性的能够实时获取三维图像，超越了传统超声的限制。它提供了包括腹部、血管、小器官、产科、妇科、泌尿科、新生儿和儿科等多领域的多方面的应用。

贴心、人性的幸福分享：长沙东华妇科医院让准爸爸进彩超室与准妈妈一起观看胎宝宝的表现状况，并有室外观诊仪，全家人一同同步观看胎宝宝一举一动，一起分享幸福的初次亲密接触：更初创胎儿彩信相册，让家人与朋友间能够更方便地传递生命感动的瞬间。

专业、全面的成长记录：长沙东华妇科医院是头家专业从事四维彩超胎儿写真的医疗机构，拍摄极为细致的立体、连动影像，为宝宝进行宫内拍“写真”，了解胎儿不同发育时期的活动状态并予以储存，制作成光盘”，让宝宝拥有完整的0岁像册，全程记录生命初的感动，从羊水中游弋的胎儿到阳光下耍闹的儿童，从孕育出希望的大肚到映透着幸福的全家。

健康、的快乐环境：长沙东华妇科医院温馨的环境、训练有素的导医、亲切友善的笑容、和蔼可亲的，热情周到的服务，每一个细节都透露着医院的关怀，每一个到长沙妇产医院医院诊疗的女性都会有一个相同的感觉：这里不象医院，更有如家的感觉，经过严格的消毒处理，为孕妈妈和小宝宝提供健康安心的拍摄环境。

长沙东华妇科医院温馨提醒，做四维彩超的时间为怀孕16-28周，因为这个时段胎儿的肢体及各主要脏器已经全部发育，而且羊水较适合做胎儿畸形筛查。但因孕妇的个体差异，个人的具体时间还请和联系，按医嘱时间定。

以上是“长沙东华妇科医院可以做四维吗？”相关方面的介绍，相信大家已经有所了解。长沙东华妇产医院全新引进了四维彩色超声诊断仪，想给宝宝做四维彩超的话，准妈咪可以直接进行电话预约或者是网上预约，预约到院不仅能节省去排队挂号的时间。

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