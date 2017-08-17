核心提示：在十月怀胎期间，为了保障宝宝的健康，孕前检查怎么能少呢，随着科学技术的发达，孕妈们青睐于四维彩超检查，它不仅能让我们看到腹中宝宝的实时动态，更能检查宝宝的发育情况以及排畸功能，那么长沙四维检查时间，是长沙孕妈们的焦点。

在十月怀胎期间，为了保障宝宝的健康，孕前检查怎么能少呢，随着科学技术的发达，孕妈们青睐于四维彩超检查，它不仅能让我们看到腹中宝宝的实时动态，更能检查宝宝的发育情况以及排畸功能，那么长沙四维检查时间，是长沙孕妈们的焦点。

初次检查：可以选在孕14周左右。此期可在同一切面上显示胎儿头、体、四肢的胎儿整体图像，在四维实时检查过程中，可观察胎儿的整体活动是否协调，但此时胎儿面部显示效果欠佳，内脏亦显示不很清晰。

第二次检查：可于孕22周左右进行。此时胎儿较前期增大，在同一幅图像上不能显示胎儿的整体结构，但胎儿局部结构及运动状态较前清晰，可发现严重的胎儿畸形有：无脑儿、严重脑膨出、严重开放性脊柱裂、严重胸膜壁缺损并内脏外翻、单腔心、致死性软骨发育不良等。

第三次检查：可于孕28周左右进行。此期胎儿皮下脂肪较以上饱满，面部表情也比较丰富。胎儿各个部位较前期更加清晰，不仅对以上各类畸形的诊断更加明确，而且胎儿面部的各种表情，如吃手指、喝羊水、打呵欠、哭闹等表情清晰可见。特别是胎儿的某些畸形有可能在中孕晚期或孕晚期才表现出来，所以孕晚期的超声检查是必不可少的。

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