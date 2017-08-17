怀孕六个月做四维彩超能看男女

核心提示：有不少孕爸妈的好奇心很强，想了解一下腹中的宝宝发育的一个神奇过程，用b超来打探它的奥秘是不透彻的，如今的四维彩超可以让孕妇的整个孕期都充满欢乐，更有向往，在这十个月里你会感受很多舒心、愉悦、心烦、担心，但是只要做一次四维彩超，就可以让你倍感惊喜和开心，想要知道怀孕6个月四维彩超是一番什么景象吗？下面就看看长沙东华妇产医院的详细介绍吧。

有不少孕爸妈的好奇心很强，想了解一下腹中的宝宝发育的一个神奇过程，用b超来打探它的奥秘是不透彻的，如今的四维彩超可以让孕妇的整个孕期都充满欢乐，更有向往，在这十个月里你会感受很多舒心、愉悦、心烦、担心，但是只要做一次四维彩超，就可以让你倍感惊喜和开心，想要知道怀孕6个月四维彩超是一番什么景象吗？下面就看看长沙东华妇产医院的详细介绍吧。

四维彩超是目前分辨率高的超声设备，可以清晰的呈现的胎儿每个发育阶段的身体特征，足以让你大饱眼福。做四维彩超想到得到好的效果，就一定要了解自己做四维彩超的时候，对于大多数孕妇来说，孕中期24周左右不但胎儿图像清晰，而且排畸效果好，因此孕六个月的24周是可以做四维彩超的。

怀孕六个月四维彩超是较为清晰的，此时准妈妈腹中的羊水量适中，刚好为四维彩超的拍摄提供了的环境，所显示的图片效果更佳。并且胎儿在宫内的很多动作表情你可以一览无余，四维彩超可以为其拍摄照片和写真视频，作为胎宝宝完整的0岁相册。

孕6个月处于胎儿稳定发育的时期，但是对其监控也是不能怠慢的，不能忘了肚中小宝宝的健康，6个月四维彩超图可以了解到胎儿坐高约23厘米，从头到脚长约35厘米，体重在900克左右，看上去更加圆润些了，随着宝宝脂肪的迅速累积，他的体重会增长。由于体积的增大，妈妈的子宫开始显得有点局促。

六个月的胎宝宝已经形成了五官，眼睛、嘴唇、鼻孔都可以看见，耳中的神经传导正在发育，这意味着他对声音的反应将会更为一致。如果外界的声响比较明显他也会对此有所反映，如果你放一些好听的音乐，胎儿也会竖着耳朵静静欣赏，因此此时做音乐胎教是不错的。

此时胎儿有比较明显的胎动，你可能会感觉得到胎宝宝会狠狠的踢你一脚，这你也会倍感舒心。长沙东华妇产医院指出：此时胎儿已经形成了完整的睡眠中周期，胎儿脊髓越来越坚韧了，他还会抓住自己的小脚。

温馨提示：长沙东华妇产医院是市医保定点指定单位，有着国外先进医疗设备，国内妇产科，且深入研究中医文化，将其与西方结合起来，现已突破多个妇科难关，是值得患者信赖的妇产医院。如果您还有不清楚的或还有其他方面欢迎来电咨询。

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