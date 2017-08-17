核心提示：十月怀胎，孕爸妈在漫长的等待过程之中，不少的孕爸妈都急于了解宝宝的状况，但是这些都需要在宝宝出生后才能实现，随着四维彩超的诞生，实现了孕爸妈提前和宝宝见面的梦想，不但可以清晰地观察宝宝的情况，还能够及时发现宝宝的异常，便于处理。

十月怀胎，孕爸妈在漫长的等待过程之中，不少的孕爸妈都急于了解宝宝的状况，但是这些都需要在宝宝出生后才能实现，随着四维彩超的诞生，实现了孕爸妈提前和宝宝见面的梦想，不但可以清晰地观察宝宝的情况，还能够及时发现宝宝的异常，便于处理。

长沙东华妇产医院指出：对于准父母而言，能够在孕期了解宝宝情况，观察宝宝的动态活动，那将是莫大的一个惊喜，目前世界上先进的彩色超声仪器--四维彩超，四维彩超可以满足准父母的愿望，长沙做四维彩超好不好。

在四维彩超出现之前，准父母只能通过普通超声检查来了解宝宝的生长发育情况，超声检测往往只是一个切面，只能检测是否畸形或羊水充足与否等，并不能立体成像，而四维彩超则可以将连续的三维画面进行组合，类似于摄像、录像的效果。

做四维彩超的时间没有时间限制，不过为了起见，建议在孕二十周之后再做胎儿四维彩超。胎儿在孕22到26周的器官发育比较完善，羊水量较多，此时适宜做胎儿畸形筛查，相对来说等到胎儿发育成熟后，检查出来的结果更加清晰，更加准确，这也是为什么要求需要怀孕22周以上才做四维彩超呢。

除此之外，四维彩超还可以观察到宝宝的各种动作、表情，包括吸允手指、打哈欠、撅嘴巴等等情况，准爸爸准妈妈还能要求将这些成像刻录成光盘收藏，属于未出生的宝宝的一份珍贵的礼物，既满足了准父母在孕期观察宝宝的情况，也能了解胎儿的各种状态，让孕妇倍感亲切，让准父母提前看到了自己爱情结晶的愿望实现。

四维彩超的出现受到了准父母的青睐，也受到了科学界人士的赞许，有效地帮助进行胎儿健康判断，高效地发现胎儿的畸形情况，帮助治疗等，女性朋友在孕期应该进行至少一次四维彩超检查项目，能够有效降低畸形儿出生的几率。

长沙东华妇产医院以“病患至尊、医德至上、医技至精、服务至诚”的医疗精神，以“人文关怀、服务永恒”为服务宗旨，更专业、更细致地致力于妇女和儿童的身心健康事业。

温馨提示：长沙东华妇产医院是市医保定点指定单位，有着国外先进医疗设备，国内妇产科，且深入研究中医文化，将其与西方结合起来，现已突破多个妇科难关，是值得患者信赖的妇产医院。如果您还有不清楚的或还有其他方面，欢迎咨询。

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