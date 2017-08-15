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长沙唐氏筛查多少钱呢？

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2017-08-15
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核心提示：随着医疗技术的进步，产检需要做许多种检查，准妈妈们在孕检中会碰到一项重要检查——唐氏筛查，唐氏筛查就是唐氏综合症产前筛查，由于唐氏综合症是一种偶发疾病，每个孕妇都有可能怀上唐氏宝宝，唐氏综合症患儿有严重的智力和身体的缺陷，因此为了避免这种宝宝的出生，在怀孕时就要做唐氏筛查。那么长沙唐氏筛查多少钱呢？

　　随着医疗技术的进步，产检需要做许多种检查，准妈妈们在孕检中会碰到一项重要检查——唐氏筛查，唐氏筛查就是唐氏综合症产前筛查，由于唐氏综合症是一种偶发疾病，每个孕妇都有可能怀上唐氏宝宝，唐氏综合症患儿有严重的智力和身体的缺陷，因此为了避免这种宝宝的出生，在怀孕时就要做唐氏筛查。那么长沙唐氏筛查多少钱呢？

　　长沙唐氏筛查多少钱？由于唐氏筛查是一种特殊产前检查项目，因此不少孕妈妈担心唐氏综合症筛查费用会很贵，长沙东华妇产专家指出：唐氏筛查的费用根据不同的医疗技术水平与不同的设备坏境，检查费用会有一定的差异，但是一般都不会很贵。

　　长沙东华妇产医院来，作为省市医保定点医院，严格按照国家标准执行，公开透明收费。孕妈来东华进行产检是可以按照保险报销规定进行一定程度报销的。做唐氏筛查的时候只需要对孕妇进行抽血化验，不会对胎儿造成伤害，所以孕妈妈不用担心。

　　长沙唐氏筛查多少钱？东华专家指出，唐氏筛查检查结果一般在2周左右可以出来。唐氏筛查的结果是概率，所以有人把唐氏筛查称为“甜蜜的惊慌”，即便检查结果是“高危”，孕妈妈们也不要过于惊慌，还需要进一步做羊水穿刺等检查才能确诊。这样费用就相对多了一些，但是为了宝宝的健康，绝大多数准妈妈还是愿意接受的。鉴于唐氏筛查的重要性，专家建议，准妈妈们做唐氏筛查一定要选择正规妇产科医院，这样能保证检查结果的准确性！

　　长沙东华妇产医院产科中心致力于和国际相接轨，积极引进国外产科的设备、技术和服务标准，产科中心的医疗护理团队专业技术过硬，临床经验丰富，更是有临床经验数十年的专家助阵，针对孕妇在孕前、孕中、分娩、产后等全过程的医疗保健、健康宣教以及婴儿护理等一系列的妇婴医疗流程和就医路径进行科学、全面、系统地设计和照护。

　　若想了解及更多相关问题，请点击↓↓↓在线咨询

　　【品牌医院】：长沙东华医院(长沙东华生殖与不孕医院)

　　【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

　　【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)

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