核心提示：随着社会的发展，为提高人口素质，推广优生优育政策，减少唐氏儿的出生，降低出生的缺陷概率，唐氏筛查是每个孕妇所必须面临的一项检查，既是对腹中胎儿的负责，也是对整个家庭的负责，在长沙众多妇产医院中，长沙哪家医院做唐氏筛查比较好，是大多数准妈妈的焦点。

随着社会的发展，为提高人口素质，推广优生优育政策，减少唐氏儿的出生，降低出生的缺陷概率，唐氏筛查是每个孕妇所必须面临的一项检查，既是对腹中胎儿的负责，也是对整个家庭的负责，在长沙众多妇产医院中，长沙哪家医院做唐氏筛查比较好，是大多数准妈妈的焦点。

长沙东华医院产前唐氏筛查优势：

唐氏筛查优势一：专业优势。医院的产检汇集省内外临床经验丰富的众多专家与人才，不但能够发现检查结果中的细枝末节，更能使检查结果更具权威性。

唐氏筛查优势二：专家团队优势。东华妇产科的每位主诊医生都有丰富的临床经验，无论哪位主诊医生，都会带领整个团队为您提供规范、专业、负责任的诊疗服务，而在接诊方式方面，每位主诊医生具有的鲜明特色一定可以让您寻获最适合自己的服务团队。

唐氏筛查优势三：设备优势。目前就长沙地区而言，只有包括我院在内的几家医院的唐氏筛查系统准确率高达80%以上，一流的设备使得检查结果更具有准确性和科学依据。

唐氏筛查优势四：环境优势。我院是园林式、酒店式服务环境，能够更好的为您提供关怀与私密保护，能够让身心更加放松的接受检查，更加有利于提高检查结果的客观性和准确性。

东华专家提醒，唐氏筛查能保障胎儿出生健康，如果不幸孕妇生出了唐氏儿，那么无疑会给整个家庭带来很大的痛苦，因此孕妇要积极做好产前检查中的每一个项目，把最健康的宝宝带到这个世上。

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【品牌医院】：长沙东华医院(长沙东华生殖与不孕医院)

【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

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