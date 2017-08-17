核心提示：癫痫病会影响寿命吗？癫痫是一种由于大脑异常放电所引起的脑神经疾病，因为病源在人的脑部，很多的患者都比较担心：癫痫会影响寿命吗到底能够活多少年？每个人都希望自己能长命百岁，无病无灾的幸福生活，可是天是不可能遂所有人的意愿的，很多疾病的出现都给患者的生活带来了很大的伤害以及痛苦，而癫痫病就是一种对患者伤害很大的脑部疾病。癫痫病会影响寿命吗？这个问题就是患者以及患者家属经常问到的，针对这个问题，这里长沙东华癫痫病研究院专家为大家做相关介绍。

癫痫病会影响寿命吗？癫痫是一种由于大脑异常放电所引起的脑神经疾病，因为病源在人的脑部，很多的患者都比较担心：癫痫会影响寿命吗到底能够活多少年？每个人都希望自己能长命百岁，无病无灾的幸福生活，可是天是不可能遂所有人的意愿的，很多疾病的出现都给患者的生活带来了很大的伤害以及痛苦，而癫痫病就是一种对患者伤害很大的脑部疾病。癫痫病会影响寿命吗？这个问题就是患者以及患者家属经常问到的，针对这个问题，这里长沙东华癫痫病研究院专家为大家做相关介绍。

癫痫患者在发作的时候场景十分可怕，不仅表现为意识不清，全身抽搐，还会有口吐白沫、尖叫声、面色青紫、大小便失禁等表现，有时候看起来就像要死了的样子，所以患者家属时刻担心着患者随时可能结束生命，认为癫痫患者的寿命比较短。

长沙东华癫痫病研究院专家李新华表示：癫痫患者的寿命可以和正常人一样长的，只要不出现意外情况患者的寿命都是比较长的，癫痫病也不会直接影响到患者的寿命，所以只要在生活中对患者照顾周到，癫痫患者和普通人的寿命长短其实是一样的，不需要过于担心这个问题。

生活中有很多意外死亡时间，就是一般人因为不注意安全也可以发生车祸、溺水等死亡时间，而癫痫患者也一样的，虽然癫痫本身不会造成患者死亡，但是一些患者因为交通事故、溺水等出现死亡的事件是很多的，所以注意安全是第 一。

对于癫痫患者的寿命长短这个问题，没有什么可谈论的意义。随着现在科学技术的进步，很多癫痫患者的预后效果都是非常不错的，所以患者应该重视疾病的治疗，在发现癫痫疾病之后尽早的去正规专业的医院进行科学系统的治疗，让患者早日彻 底治 愈疾病才是患者以及患者家属应该重视的。而且患者疾病得到控制的情况下，也不会因为疾病的突然发作而出现意外死亡。

温馨提示：以上就是对于“癫痫病会影响寿命吗？”这个问题的简单介绍了，癫痫病是可以治 愈的，只要患者找到正确的适合自己的方法，积极的配合医生做专业正规的治疗，患者通过治疗是可以康复的。也建议患者家属多了解癫痫疾病的护理常识，在患者发作的时候能够为患者采取急救，减少患者的伤害，防止意外事故的发生。如果您还有想要了解的，可以咨询我院的在线医生！