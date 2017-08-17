核心提示：癫痫病会对病人造成哪些影响？癫痫病的时常发作会对患者及家属带来巨大的伤害，尤其是对于患者来说，巨大的疾病折磨还会影响患者的心理健康，而且癫痫病的时常发作会引起一些并发症，会对患者的不同方面形成不同的危害。经过专家的长期研究发现癫痫病的发病会对患者的智力，记忆力和精神造成影响，所以说对于疾病的及时治疗是非常必要的。重视疾病的治疗问题，患者应该要了解癫痫病会对病人造成哪些影响？

癫痫病会对病人造成哪些影响？癫痫病的时常发作会对患者及家属带来巨大的伤害，尤其是对于患者来说，巨大的疾病折磨还会影响患者的心理健康，而且癫痫病的时常发作会引起一些并发症，会对患者的不同方面形成不同的危害。经过专家的长期研究发现癫痫病的发病会对患者的智力，记忆力和精神造成影响，所以说对于疾病的及时治疗是非常必要的。重视疾病的治疗问题，患者应该要了解癫痫病会对病人造成哪些影响？

一、对患者造成生命威胁：

癫痫病反复且频繁的发作，容易导致患者的血压升高，大脑出现缺氧的情况出现，还可能会导致肢体的瘫痪，癫痫病患者可能会因为各种方面的不公平待遇而导致精神压力的增多，变得焦虑，自卑甚至产生轻生的念头，这样我们就可以看出癫痫病导致患者致死的根本原因还是癫痫本身的危害太大。

二、脑部损伤：

癫痫病的发作会对脑部造成很大的损伤，如果比较严重的话会引起智力的障碍，记忆力下降，甚至性格改变等，还能使癫痫病变得频繁发作，我们部分的读者可能会认为癫痫病小发作或是局限性癫痫发作对人体的危害不是很大，其实这种认识是非常错误的，这些癫痫发作如果不及时的进行治疗很可能会引起日后的大发作，频繁发作。

三、日常生活影响：

生活中的危害，患上了癫痫病对于我们患者的日常生活的影响也是比较大的，我们的患者不能在像从前那样无所顾忌的玩一些游戏了，日常的锻炼也不能过量，否则很可能会引起癫痫病的发作，当然每天适量的运动对于我们癫痫病的治疗还是有帮助的，一些活动如爬山，骑车，游泳等等都是不能做的，我们的患者在日常的生活中一定要注意避免这些能够导致癫痫发作的因素，坚持治疗。

癫痫的治疗其实并不复杂，首先要选择专业的癫痫诊疗医院还要有临床经验丰富的专家队伍，从30多种类型及10多种病因当中明确患者本身的症型。配备这些条件的医院，就可以做到专病专治了。患者切勿病急乱投医。癫痫不是不治之症，只要及早发现，规范化治疗，癫痫是完全有希望治 愈的。