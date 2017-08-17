核心提示：癫痫病会传染吗？有的癫痫患者的朋友见过癫痫发作的恐怖场面，自己也不禁心下暗暗惊诧，不知道这种疾病是否传染，对癫痫患者也是逐渐出现了避而远之的情况。这对癫痫患者来说其实是又一次的精神摧残，那么癫痫病会传染吗？

癫痫病会传染吗？有的癫痫患者的朋友见过癫痫发作的恐怖场面，自己也不禁心下暗暗惊诧，不知道这种疾病是否传染，对癫痫患者也是逐渐出现了避而远之的情况。这对癫痫患者来说其实是又一次的精神摧残，那么癫痫病会传染吗？

其实癫痫病不是传染病，可以不用担心传染问题。但是癫痫会遗传，从临床统计学表明，癫痫有一定的遗传性，其中癫痫包括原发性和继发性癫痫，遗传是癫痫发病的主要内因，从胚胎开始到发病前，各个方面的因素对脑所造成的伤害则是癫痫发病的主要外因，所以大家还是要做好预防，避免患上癫痫疾病，那么癫痫的预防该如何做呢？

①优生优育，禁止近亲结婚。孕期头三个月，一定要远离辐射，避免病毒和细菌感染。规律孕检，分娩时避免胎儿缺氧、窒息、产伤等;

②小儿发热时应及时就诊，避免孩子发生高热惊厥，损伤脑组织。还应看护好孩子，避免其发生头外伤;

③青年人、中年人、老年人应注意保证健康的生活方式，以减少患脑炎、脑膜炎、脑血管病等疾病发生。

温馨提示：癫痫疾病不是一种传染的疾病，希望患者的朋友不要拒人千里之外，但是对自身有一定的危害，希望癫痫患者能够引起重视，及早干预治疗，避免延误病情，祝早日康复！