核心提示：癫痫病会不会遗传？近日较多患者都拨打了我院24小时咨询电话咨询到：癫痫病会不会遗传？孩子患上癫痫是否和遗传有关？等等和癫痫病遗传有关的问题。那么接下来，由长沙东华癫痫病研究院专家李新华主任为广大患者朋友做以下详细介绍。

癫痫病会不会遗传？近日较多患者都拨打了我院24小时咨询电话咨询到：癫痫病会不会遗传？孩子患上癫痫是否和遗传有关？等等和癫痫病遗传有关的问题。那么接下来，由长沙东华癫痫病研究院专家李新华主任为广大患者朋友做以下详细介绍。

专家表示：癫痫遗传性高

癫痫具有很强的遗传性，原发性癫痫遗传给下一代的概率约为5%，而继发性癫痫遗传给下一代的概率约为1%，继发性癫痫病存在着隔代遗传的可能，但是遗传概率不大。

继发性癫痫是因为脑外伤、颅内感染、围产期脑损伤所造成的癫痫病，继发性癫痫遗传给下一代的可能性，要比原发性癫痫的可能性低，但是仍然存在着遗传的可能。

李新华主任温馨提醒：癫痫病患者在病情没有得到控制之前，建议不要考虑结婚生子的问题。如果病情通过治疗得到了有效控制，且病情不再发作，那么此时才能考虑生育问题。因此，如果家里有癫痫病患者，建议先医治再结婚生子。

癫痫作为一种慢性的脑部疾病，又以反复发作、久治不愈而著称，这无疑给患者的大脑造成了严重的损害。临床调查结果显示，癫痫每次发作都会给患者的智力、记忆力造成影响，尤其是正处于大脑发育阶段的儿童患者更需谨慎。

癫痫危害大 不容忽视

一、如不及时治疗小儿癫痫病，有部分患儿智力、运动发育显著落后，90%以上的患儿的智能低于正常，其程度与病因也有很大关系;

二、如不治疗或治疗小儿癫痫病效果不好，小儿癫痫病也会在一至三年(个别的持续6年以上)的时间内停止发作，但往往转变成了其它类型的癫痫发作，治疗更加困难。

三、在发病前已获得的功能在发病后消失，患儿出现表情呆滞、淡漠、不会笑、不认人、不会注视，之后，竖头、坐、站、行走等功能均受影响，语言发育落后。因此，一但确诊，就应抓紧时间积极治疗，不要拖延时间。

“迷走神经调控术及癫痫病灶修复术”为癫痫患者摆脱困扰

由国际抗癫痫联盟、北京抗癫痫协会联合开展的最 新技术“VNS迷走神经调控术及癫痫病灶修复术”采用美国最 新V-EFG动态脑电图，精 确定位发病病灶，有效调平大脑内神经递质的功能，修复受损神经元，首次实现“病源治疗”和“修复脑损伤”，从而实现癫痫临床治 愈的目的。

“VNS迷走神经调控术及癫痫病灶修复术”以安全、不复发、不开颅、无副作用等优势，有效彻 底摆脱传统疗法长期吃药、治标不治本、反复发作等弊端，被中国抗癫痫协会、国际抗癫痫联盟、国际癫痫病友会联合推荐为“国际癫痫指定推广疗法”。

温馨提示：通过上述的介绍，相信您对癫痫病会不会遗传这个问题，有一个正确的认识，患上癫痫及早医治才是关键。