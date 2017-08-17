核心提示：癫痫病该怎么治疗？癫痫是一个发作性的疾病。主要是因为脑内的神经原群过度地异常放电，癫痫发性的脑功能的障碍。这种脑功能障碍在临床上可以表现为很多形式，最多见的就是大家看到的抽筋的现象，最 新医学认证，通过科学的系统的医学技术治疗后，97％的癫痫病患者是完全可以治 愈的。患者需特别注意治疗方法的选择。

癫痫病该怎么治疗？癫痫是一个发作性的疾病。主要是因为脑内的神经原群过度地异常放电，癫痫发性的脑功能的障碍。这种脑功能障碍在临床上可以表现为很多形式，最多见的就是大家看到的抽筋的现象，最 新医学认证，通过科学的系统的医学技术治疗后，97%的癫痫病患者是完全可以治 愈的。患者需特别注意治疗方法的选择。

癫痫病之所以难治，是因为患者没有了解治 愈癫痫病的关键所在，依赖传统治疗显然达不到治 愈的目的，那么彻 底治 愈癫痫病找对方法是关键。虽然癫痫病是一种疑难疾病，治疗难度很大，但是癫痫病并不是不治之症。癫痫病之所以难治，其原因是长期以来不少患者对癫痫缺乏系统性、正规性治疗，使本来可以治 愈的病人失去最 佳时机，造成病情迁延不愈，最后病人丧失信心，病情加重。

癫痫病通过正确规范化的治疗，大多数癫痫患者都是可以达到比较理想的效果。

癫痫的治疗其实并不复杂，首先要选择专业的癫痫诊疗医院还要有临床经验丰富的专家队伍，从30多种类型及10多种病因当中明确患者本身的症型。配备这些条件的医院，就可以做到专病专治了。患者切勿病急乱投医。癫痫不是不治之症，只要及早发现，规范化治疗，癫痫是完全有希望治 愈的。

很多治疗方法都只是单纯的控制发作，达不到治 愈的疗效，反复复发的问题比较严重，要想不复发，去除病根才是关键。由国际抗癫痫联盟、北京抗癫痫协会联合开展的新技术“VNS迷走神经调控术及癫痫病灶修复术”采用美国V-EFG动态脑电图，精 确定位发病病灶，有效调平大脑内神经递质的功能，修复受损神经元，首次实现“病源治疗”和“修复脑损伤”，从而实现癫痫临床治 愈的目的。

“VNS迷走神经调控术”根据患者的病情制定个性化、规范化的一整套治疗方案，实现“一站式”科学、高效、快速、规范化诊疗，攻 克癫痫难题。同时还能修复受损脑组织，使患者智力、记忆力、反应功能都得以恢复。

温馨提示：癫痫是一种慢性疾病，如不及时有效地进行治疗，可迁延数年，甚至终生不愈。癫痫患者一定要积极配合医生治疗，与医生建立互信关系，遵照医嘱坚持服药，方可治 愈癫痫。