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癫痫病反复发作是为什么

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2017-08-17
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核心提示：癫痫病反复发作是为什么？癫痫是我国一种常见的神经系统疾病，癫痫病发作的特点就是突发性和易反复发作性。可是有些人们对经过手术治疗后，仍然会经常发作，多数患者对于这个问题并不是很了解，那么癫痫病反复发作是为什么？请长沙东华癫痫病研究院癫痫专家来为大家解答。

　　癫痫病反复发作是为什么？癫痫是我国一种常见的神经系统疾病，癫痫病发作的特点就是突发性和易反复发作性。可是有些人们对经过手术治疗后，仍然会经常发作，多数患者对于这个问题并不是很了解，那么癫痫病反复发作是为什么？请长沙东华癫痫病研究院癫痫专家来为大家解答。

　　癫痫病反复发作的原因主要有：

　　一、治疗不全面

　　许多患者的反复发作都是与这个原因有关。因为有些患者经过一段时间的中、西医治疗，发作得到基本控制后，常常会发生停药等现象。这些患者及其家属认为只要癫痫病不再发作，生活能够自理，疾病就算好了，但却不知道发作的控制是由于药物作用的结果，并不意味着大脑神经元功能恢复正常。因此在停止治疗后、发作又开始出现，有时比以往发作还要严重，容易导致恶性循环。

　　尽早、全面、系统的治疗，症状控制较快，间隔的时间也较长，有些甚至能治好。而治疗不好、用药不规范、反复复发的患者其效果往往较差，最终导致患者引发多种疾病产生。

　　二、生活中不自律

　　一般说来，癫痫病患者的精神承受能力和身体素质都比较差，所以日常生活中的某些不良刺激容易导致疾病的发作，如婚姻、家庭、工作等方面出现问题，要重视并处理好这些问题，家属要及时开导患者，在患者愿意主动沟通的前提下。

　　癫痫病患者在加强学习癫痫病相关医学知识的同时，加强自身修养也很重要，要能正确对待自己的疾病，正确处理生活中的诸多问题。

　　癫痫病患者需要严于律己，一定遵循医嘱，规范自己的生活、饮食习惯，可有的患者不能很好的控制自己，从而会引起癫痫病的反复发作。

　　三、没有接受正规的治疗

　　很多患者偏信与偏方的治疗，而忽略了正规的治疗，导致病情的加重，使得癫痫病反复发作。

　　专家提醒：不要相信偏方治疗，偏方毕竟用的人少，正规医疗机构采用的治疗方式都是经过时间验证出来的，请相信专业的医疗手段。

　　很多治疗方法都只是单纯的控制发作，达不到治 愈的疗效，反复复发的问题比较严重，要想不复发，去除病根才是关键。由国际抗癫痫联盟、北京抗癫痫协会联合开展的新技术“VNS迷走神经调控术及癫痫病灶修复术”采用美国V-EFG动态脑电图，精 确定位发病病灶，有效调平大脑内神经递质的功能，修复受损神经元，首次实现“病源治疗”和“修复脑损伤”，从而实现癫痫临床治 愈的目的。

　　“VNS迷走神经调控术及癫痫病灶修复术”以安全、不复发、不开颅、无副作用等优势，有效彻 底摆脱传统疗法长期吃药、治标不治本、反复发作等弊端，被中国抗癫痫协会、国际抗癫痫联盟、国际癫痫病友会联合推荐为“国际癫痫指定推广疗法”。

　　作为湖南唯 一建立一站式健康管理的癫痫医疗机构，长沙东华癫痫病研究院承诺：接诊一位患者，康复一位患者，让癫痫患者重获健康，享受平等的权利！患者到院后，我院通过精准检测、健康评估、科学干预与心理辅导四个环节，帮助癫痫患者高效摆脱癫痫，同时及时纠正患者抑郁、自卑、狂躁等精神心理缺陷，实现身体心理全面的康复，赢得正常学习、工作、就业、婚恋的权利！

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