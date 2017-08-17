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癫痫病多次发作的病因

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2017-08-17
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核心提示：癫痫病多次发作的病因？癫痫的发作虽然也有一定的前兆，但基本上大都太过突然，导致患者并没有充分的准备时间，这样很容易使患者受到二次伤害。为此，医学界普遍采用从常见癫痫诱因出发来预防癫痫发作造成的伤害。长沙东华癫痫病研究院癫痫专家李新华在这里详细的解说了生活中的常见癫痫诱因：

　　癫痫病多次发作的病因？癫痫的发作虽然也有一定的前兆，但基本上大都太过突然，导致患者并没有充分的准备时间，这样很容易使患者受到二次伤害。为此，医学界普遍采用从常见癫痫诱因出发来预防癫痫发作造成的伤害。长沙东华癫痫病研究院癫痫专家李新华在这里详细的解说了生活中的常见癫痫诱因：

　　(1)睡眠：睡眠不足是一个常见的诱发因素。

　　(2)内分泌：内公泌改变对癫痫也有影响，如大发作常在青春期或月经初潮时开始，失神发作可在青春期转为大发作。

　　(3)发热：对小儿是诱发癫痫发作的因素，特别是高热惊厥。

　　(4)感觉性因素：如视觉刺激、听觉刺激、嗅觉刺激、味觉刺激等，均可成为诱发因素。

　　(5)过度劳累：过重的体力劳动、过度紧张的脑力劳动、剧烈的体育运动均可诱发癫痫。

　　(6)饮食：饱餐或饥饿、一次性大量饮水均可诱发癫痫。喝浓茶、咖啡、饮料等可使癫痫发作，故应禁忌。

　　(7)情绪波动或障碍：精神紧张、悲观失望、惊吓、情感冲动、过度兴奋等可促使癫痫发作。

　　长沙东华癫痫病研究院专家李新华指出，癫痫患者应该建立一个正确的生活方式，避免不良习惯诱发癫痫。在癫痫的治疗上，他表示，最 新研究发现，传统治癫手段之所以很难治 愈癫痫，是因为没有找对病根。“为此我们开发出了迷走神经调控术及癫痫病灶修复术疗法，直接从引发癫痫的根源入手，采用美国V-EFG动态脑电图，精 确定位发病病灶，有效调平大脑内神经递质的功能，修复受损神经元，首次实现“病源治疗”和“修复脑损伤”，从而实现癫痫临床治 愈的目的。”

　　温馨提示：当患了癫痫病时，一定要及时的去治疗。癫痫病虽然是一种治起来比较困难的病，但是还是能治好的。只不过癫痫病在治疗的时候是需要很长时间的，这就需要患者去努力的坚持了。在治疗的过程中患者千万不要放弃。在此，祝患者早日康复。

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