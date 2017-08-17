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癫痫病的有效治疗方法

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2017-08-17
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核心提示：癫痫病的有效治疗方法？癫痫病的危害性很大，患有癫痫病就必须尽早的治疗。同时癫痫病具有难愈性，所以治疗癫痫病需要一个长期的过程，坚持治疗才能有效的控制住癫痫病，那么癫痫该怎么治疗效果才好？

　　癫痫病的有效治疗方法？癫痫病的危害性很大，患有癫痫病就必须尽早的治疗。同时癫痫病具有难愈性，所以治疗癫痫病需要一个长期的过程，坚持治疗才能有效的控制住癫痫病，那么癫痫该怎么治疗效果才好？

　　药物治疗：药物治疗的原则为用药早、剂量足、服药准和时间长。在准确诊断为癫痫后应马上服药，来控制病症的发作。但用药时药物剂量要严格掌握好，避免出现毒性反应，患者要坚持长期用药，切记不可突然停发药，以防病症反复发作或加重病情，药物治疗癫痫只是起到控制病情的作用，而不能治疗，所以说药物治疗并不是好的方法。

　　饮食治疗：合理的饮食和充足的营养是保证人体生长发育的必要条件。饮食不足即缺少营养，影响气血生化，则导致体质虚弱，相反，饮食过量又可损伤脾胃，日久导致体质下降。因此，要合理安排饮食，营养均衡，纠正其不良习惯，饮食治疗也只是辅助治疗方法。

　　手术治疗：通过进行手术，去除患者体内，诱发癫痫病症的脑组织，切除其致痫区，可以有效的避免癫痫疾病的发作。但手术治疗成功必须要准确，确定其致病区，且手术治疗需在，正规专业医院进行，以防止手术不当，对患者带来不必要的损伤，因此说手术不是很安全，也不是好的选择。

　　VNS迷走神经调控术及癫痫病灶修复术三步根 治癫痫 避免传统疗法弊端

　　由国际抗癫痫联盟、北京抗癫痫协会联合开展的新技术“VNS迷走神经调控术及癫痫病灶修复术”采用美国V-EFG动态脑电图，精 确定位发病病灶，有效调平大脑内神经递质的功能，修复受损神经元，首次实现“病源治疗”和“修复脑损伤”，从而实现癫痫临床治 愈的目的。

　　“VNS迷走神经调控术及癫痫病灶修复术”以安全、不复发、不开颅、无副作用等优势，有效彻 底摆脱传统疗法长期吃药、治标不治本、反复发作等弊端，被中国抗癫痫协会、国际抗癫痫联盟、国际癫痫病友会联合推荐为“国际癫痫指定推广疗法”。

　　温馨提示：癫痫发作会导致患者记忆力下降，有的还会造成智力低下。它对患者行为也有影响。一些病史较长的患者会出现怪异的行为或者是情绪，通常表现为悲观、消极、自卑等情绪。同时对患者生命也有威胁，极少部分的患者在癫痫发作时得不到很好的急救和调理措施，会造成意外伤害甚至是死亡。如果确诊为癫痫，务必不要放弃要及早治疗。

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