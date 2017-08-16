核心提示：青少年癫痫的发作症状有哪些？癫痫病是非常复杂的一种病，民间俗称羊癫疯，羊羔疯，母猪疯。其治疗也是很有难度，往往需要很长时间，癫使痫病发作因素也有很多，而且发作的时候很突然。癫痫病的患者是不分年纪和性别的，在癫痫患者中有很多的青少年也患上了这种病，这让家长很是担心。那么青少年癫痫的发作症状有哪些？下面让长沙东华癫痫病研究院李新华专家为大家介绍一下！

青少年癫痫的发作症状有哪些？癫痫病是非常复杂的一种病，民间俗称羊癫疯，羊羔疯，母猪疯。其治疗也是很有难度，往往需要很长时间，癫使痫病发作因素也有很多，而且发作的时候很突然。癫痫病的患者是不分年纪和性别的，在癫痫患者中有很多的青少年也患上了这种病，这让家长很是担心。那么青少年癫痫的发作症状有哪些？下面让长沙东华癫痫病研究院李新华专家为大家介绍一下！

男女老幼都是癫痫病的发病群体。其实青少年癫痫病患在发作的时候的症状是和成年人的大同小异。

青少年癫痫患者有哪些症状

一是单纯的发作，当青少年癫痫病患者在发作的时候，病患的意识是不会消失的，而且发作的时间也不是很长。在发作的时候患者就会感到身体上的某一个地方会出现一些很不舒服的感觉。

二是大的发作，当青少年癫痫病患者在发作的时候，病患的意识就会突然的消失，倒地抽搐、口吐白沫、翻白眼等，而且病患还会突然的大声大叫，病患的脸色会变成青紫色的，病人会尿失禁，病人也会将自己的舌头咬伤等。

三是会出现幻觉、幻视等，病患的眼睛会看到一些不存在的事物，病患会看到正在运动的或是静止的光晕，黑点等。

专家提示：孩子出现癫痫的症状与病因都不同，具体的病因需要采用专业的检查诊断，因此，为了后期治疗的效果，家长需要带孩子去专业正规的医院做精准检查。家长需要注意，选择医院时要综合考虑医院的专业较性、检查设备、治疗技术等多方面因素，不可盲目治疗，以免延误病情。

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为了能够给广大癫痫患者，带来较完善的诊疗体系与较好的治疗体验，长沙东华癫痫病研究院引进美国V-EFG检测仪，能精准定位发病病灶，通过修复受损神经元，实现临床康复，帮助患者摆脱长期吃药、久治不愈困扰。

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