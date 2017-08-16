39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 长沙东华医院癫痫科 > 正文
综合
问医生

青少年癫痫的发作症状有哪些？

新闻文章排行榜
2017-08-16长沙东华癫痫病研究院
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：青少年癫痫的发作症状有哪些？癫痫病是非常复杂的一种病，民间俗称羊癫疯，羊羔疯，母猪疯。其治疗也是很有难度，往往需要很长时间，癫使痫病发作因素也有很多，而且发作的时候很突然。癫痫病的患者是不分年纪和性别的，在癫痫患者中有很多的青少年也患上了这种病，这让家长很是担心。那么青少年癫痫的发作症状有哪些？下面让长沙东华癫痫病研究院李新华专家为大家介绍一下！

　　青少年癫痫的发作症状有哪些？癫痫病是非常复杂的一种病，民间俗称羊癫疯，羊羔疯，母猪疯。其治疗也是很有难度，往往需要很长时间，癫使痫病发作因素也有很多，而且发作的时候很突然。癫痫病的患者是不分年纪和性别的，在癫痫患者中有很多的青少年也患上了这种病，这让家长很是担心。那么青少年癫痫的发作症状有哪些？下面让长沙东华癫痫病研究院李新华专家为大家介绍一下！

　　男女老幼都是癫痫病的发病群体。其实青少年癫痫病患在发作的时候的症状是和成年人的大同小异。

　　青少年癫痫患者有哪些症状

　　一是单纯的发作，当青少年癫痫病患者在发作的时候，病患的意识是不会消失的，而且发作的时间也不是很长。在发作的时候患者就会感到身体上的某一个地方会出现一些很不舒服的感觉。

　　二是大的发作，当青少年癫痫病患者在发作的时候，病患的意识就会突然的消失，倒地抽搐、口吐白沫、翻白眼等，而且病患还会突然的大声大叫，病患的脸色会变成青紫色的，病人会尿失禁，病人也会将自己的舌头咬伤等。

　　三是会出现幻觉、幻视等，病患的眼睛会看到一些不存在的事物，病患会看到正在运动的或是静止的光晕，黑点等。

　　专家提示：孩子出现癫痫的症状与病因都不同，具体的病因需要采用专业的检查诊断，因此，为了后期治疗的效果，家长需要带孩子去专业正规的医院做精准检查。家长需要注意，选择医院时要综合考虑医院的专业较性、检查设备、治疗技术等多方面因素，不可盲目治疗，以免延误病情。

　　【社会各界广泛关注“迷走神经调控术及癫痫病灶修复术”】

　　为了能够给广大癫痫患者，带来较完善的诊疗体系与较好的治疗体验，长沙东华癫痫病研究院引进美国V-EFG检测仪，能精准定位发病病灶，通过修复受损神经元，实现临床康复，帮助患者摆脱长期吃药、久治不愈困扰。

　　温馨提示：如果患者需要了解更多详细信息，请点击下方在线咨询专家，专家将给予您详细的解答！【医院地址】：长沙市芙蓉中路321号（侯家塘北站 贺龙体育馆东门对面，十五中往北30米）

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈