核心提示：青少年癫痫的病因有什么？青少年癫痫病患者如今是越来越多，发病率也越来越高，而且青少年癫痫患者发病也是比较频繁的，长期的频繁发病对青少年患者身体伤害很大，并且会加重病情，那么青少年癫痫常见的发病原因是哪些呢？下面就让我们来听听长沙东华癫痫病研究院李新华的提醒：

青少年癫痫的病因有什么？青少年癫痫病患者如今是越来越多，发病率也越来越高，而且青少年癫痫患者发病也是比较频繁的，长期的频繁发病对青少年患者身体伤害很大，并且会加重病情，那么青少年癫痫常见的发病原因是哪些呢？下面就让我们来听听长沙东华癫痫病研究院李新华的提醒：

青少年癫痫常见的发病原因是哪些？

1、长期看电视

光敏性癫痫，就有可能是常看电视，特别是有刺激画面的节目所引起的。这种类型的疾病，只要被闪光刺激，就会引起大脑神经元的兴奋，从而导致发作。而青少年则占大多数。

2、强烈的声音刺激

有的患者会在受到强烈的声音刺激下出现：烦躁不安、心慌、心动如速、坐卧不宁等现象。这样的情况就会导致青少年患者发病。

3、爱玩电脑游戏

对于有发作史的患者，绝大部分会一玩游戏就发病。而游戏的屏幕切换的光线刺激，还有声音刺激还有激发青少年患者首次发病的。

4、长时间用手机打电话

手机在通话时会发出一些电磁波，电磁波就可能诱使患者大脑异常放电，那么就会发病。

5、作息时间不合理

不良的生活习惯也会诱发患者的发作。睡眠不足，过度疲劳则是发作的一大诱因。而家长们则要注意不要让患者处于疲劳状态，控制患者的玩耍时间，保证充分的休息时间和足够睡眠时间，一定不能因娱乐而使其过度疲劳。

在生活中做到稳定癫痫病情，同时接受专业的治疗，才是摆脱癫痫病的方法。

那青少年癫痫怎么治疗呢？

治疗青少年癫痫病的方法一定要既有效，又安全。为帮助广大癫痫患者摆脱疾病困扰，长沙东华癫痫病研究院引进美国V-EFG检测仪，能精准定位发病病灶，通过修复受损神经元，实现临床康复，帮助患者摆脱长期吃药、久治不愈困扰。

温馨提示：发现癫痫病应及时治疗，减少癫痫病造成的危害。如果你还有什么不清楚的，可以免费咨询我院专家，专家将为你解答各种问题。【医院地址】：长沙市芙蓉中路321号（侯家塘北站 贺龙体育馆东门对面，十五中往北30米）