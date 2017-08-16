核心提示：北京癫痫专家李新华介绍：青少年癫痫指的是13周岁－20周岁之间的癫痫病患者。这个年龄阶段的患者正处于生长发育的第二个高峰阶段，所以家属们一定要全面、细心的护理，这样才能有效的减少孩子病情发作的次数，家长可以从以下几方面着手：

北京癫痫专家李新华介绍：青少年癫痫指的是13周岁-20周岁之间的癫痫病患者。这个年龄阶段的患者正处于生长发育的第二个高峰阶段，所以家属们一定要全面、细心的护理，这样才能有效的减少孩子病情发作的次数，家长可以从以下几方面着手：

注意合理饮食：建立合理的饮食习惯，避免辛辣和刺激性的食物，不能抽烟和喝酒，抽烟饮酒会导致患者的神经兴奋性提高，引发癫痫。多吃些新鲜的蔬菜和水果以及肉类食物，及时的补充身体所需的蛋白质和维生素。

2、保证休息：患者要合理安排作息时间，保证充足的睡眠时间，不要过度的劳累。疲劳是导致癫痫的一个很重要的因素，很多患者在学习的过程中过度用脑，导致了癫痫的发作，经常通宵玩游戏也能引发癫痫。

3、发作时注意急救：患者一旦发病，就应该立即用毛巾或是手帕等软物，塞入患者的臼齿间，然后手托下巴，以防患者的舌唇和牙齿的损伤，再解开患者的衣服、裤带，以防呼吸道发生阻塞。患者四肢抽动，可以用被褥护着患者的四肢，防止发生关节的脱臼。

4、教导患者保持好的心态：家属应该教导患者保持好的心态，多让患者了解一些癫痫常识。癫痫反复发作导致患者心理压力增大，加上社会上对癫痫有很大的歧视，也会导致患者被孤立，性格孤僻。家属应该尽力开导患者，让患者正视自己的病情，积极接受治疗，同时做好预防，防止癫痫的发作。

癫痫患者康复的希望：迷走神经调控术及癫痫病灶修复体系

为帮助广大癫痫患者摆脱疾病困扰，长沙东华癫痫病研究院引进美国V-EFG检测仪，能精准定位发病病灶，通过修复受损神经元，实现临床康复，帮助患者摆脱长期吃药、久治不愈困扰。

专家提醒：青少年患者比儿童患者更易出现非癫痫性发作和假性癫痫(癔病)，容易与癫痫发作混淆，特别是女性患者假性发作更为常见，个别情况下可能假性发作和痫性发作同时存在，应注意鉴别诊断。