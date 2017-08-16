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频繁换药易导致癫痫持续状态吗？

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2017-08-16长沙东华癫痫病研究院
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核心提示：频繁换药易导致癫痫持续状态吗？长沙东华癫痫病研究院李新华专家表示：患者应该固定用药，停药和换药应慎重，药物只是医治癫痫病是一种方法，治疗单一，治标不治本，只能作为辅助治疗手段，长期服用还会造成毒副作用，易损伤肝脏。

　　频繁换药易导致癫痫持续状态吗？长沙东华癫痫病研究院李新华专家表示：患者应该固定用药，停药和换药应慎重，药物只是医治癫痫病是一种方法，治疗单一，治标不治本，只能作为辅助治疗手段，长期服用还会造成毒副作用，易损伤肝脏。

　　随着科学的不断发展，癫痫病的治疗已经是变得越来越容易。癫痫治疗的方法有很多，只要癫痫患者及时到医院接受治疗，及时选择一种适合自己的治疗方法接受治疗，是可以达到康复的。

　　迷走神经调控术-治疗癫痫更安全、快速

　　长沙东华癫痫病研究院一直重视医学研究与临床实验紧密结合，癫痫病的治疗技术不断提升。引进美国V-EFG检测仪，能精准定位发病病灶，通过修复受损神经元，实现临床康复，帮助患者摆脱长期吃药、久治不愈困扰。打破了传统治疗方法的弊端，已经让众多癫痫患者获得了临床恢复，并且得到患者的一致认可和好评。

　　温馨提示：治疗癫痫病虽然困难，但治疗不能盲目，应根据患者的病情，选择正规的医院，及时的配合良好的护理，做好各种护理事项，帮助有效的治疗癫痫病，更好的控制癫痫病。

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