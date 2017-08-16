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女性有癫痫能生孩子吗？

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2017-08-16长沙东华癫痫病研究院
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核心提示：女性有癫痫能生孩子吗？癫痫病又名“羊癫疯”、“母猪疯”等，患病群体分布广泛，不论男女老幼都有可能，相对于众多癫痫病患者中女性癫痫患者是个非常特殊的群体，女性有癫痫能生孩子吗？，很多女性患者和家人都有这种顾虑，任何事都不能剥夺女性当妈妈的权利，下面让长沙东华癫痫病研究院的李新华专家对此介绍一下吧！

　　女性有癫痫能生孩子吗？癫痫病又名“羊癫疯”、“母猪疯”等，患病群体分布广泛，不论男女老幼都有可能，相对于众多癫痫病患者中女性癫痫患者是个非常特殊的群体，女性有癫痫能生孩子吗？，很多女性患者和家人都有这种顾虑，任何事都不能剥夺女性当妈妈的权利，下面让长沙东华癫痫病研究院的李新华专家对此介绍一下吧！

　　专家介绍：

　　【女性癫痫患者能否生育】

　　1.癫痫病要看发病类型，判断遗传几率大小

　　如果是遗传导致的原发性癫痫病，遗传至下一代的几率比较大但也不一定是在20%以上，如果是继发性癫痫病，遗传率大约在5%左右。

　　2.积极治疗，愈后再生孩子好

　　癫痫病有方可医，所以癫痫病父母要考虑生孩子，好是将病康复后再生。如果是还在接受药物治疗，可能会怀孕小孩有影响，盲目停药会加重病情复发。

　　【癫痫病对女性的危害有哪些】

　　1.女性体内雌激素可以增加对发作的敏感性，引起月经期癫痫的发作，而孕激素可以增加抑制件补经逆质的活性，使神经细胞的兴奋件下降，从而起到抑制发作的作用。

　　2.癫痫病患者一般都会存在不同程度的心理障碍，如自卑，严重的还会造成抑郁、自闭、自杀等等，加上癫痫病患者对婚姻和生育方面的担心，就会导致这些癫痫病女性比一般女性的生育能力是较低的。

　　3.有些药品长期服用可使女性皮肤变得粗糙，嘴唇变厚，面部和头皮皮下组织变厚，鼻子变宽，面部多毛等。患者要特别注意口腔卫生，并补充叶酸以防止牙龈增生，所以癫痫对于女性患者的危害是非常大的。

　　【治疗女性癫痫病，长沙哪家医院效果好】

　　长沙东华癫痫病研究院“VNS迷走神经调控术”应用美国新V-EFG动态脑电图，从癫痫病源入手，有效平衡大脑神经传导功能，修复受损大脑神经细胞，首次实现“病源治疗”和“修复脑损伤”，实现癫痫不再发作目的。凭借疗效好、见效快、避免了长期吃药的毒副作用，受到康复患者的一致认可、口口相传。

　　温馨提示：上面就是专家对于女性有癫痫能否生孩子的讲述，专家提醒，患者在面对癫痫疾病的时候需要做好癫痫预防和护理工作，才能减轻癫痫危害，因为癫痫病因是复杂的，所以患者需要慎重的选择治疗医院和方法，才能减轻癫痫给患者造成的伤害，相信以现在的科学技术是可以康复的。如您还有其他疑问，请点击咨询我院的在线专家，祝愿所有患者早日康复！

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