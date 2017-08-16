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女性癫痫生理期饮食方案

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2017-08-16长沙东华癫痫病研究院
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核心提示：女性癫痫生理期饮食方案：大家都知道对于癫痫患者来说，不仅要采取正确的治疗，同时日常的饮食调理也是非常重要的，特别是对于女性癫痫患者来说更是如此，由于其特殊的生理结构，期间可能会出现一些营养的缺乏，情况严重的还可能会导致癫痫的发作，所以对于患者家属来说应该给予高度的重视。

　　女性癫痫生理期饮食方案：大家都知道对于癫痫患者来说，不仅要采取正确的治疗，同时日常的饮食调理也是非常重要的，特别是对于女性癫痫患者来说更是如此，由于其特殊的生理结构，期间可能会出现一些营养的缺乏，情况严重的还可能会导致癫痫的发作，所以对于患者家属来说应该给予高度的重视。

　　那么对于女性癫痫患者来说，到底应该注意哪些方面的饮食问题呢？首先，女性癫痫人应增加镁的摄入量。女性癫痫患者常常会缺乏镁，尤其是需要长期药物治疗的病人，如长期服用时，易引起骨质疏松，除给予高钙饮食外，还应注重镁的摄入。成年人体内含镁20～25克，大约有一半集在中骨骼内，骨骼中的镁不能供给身体细胞使用。假如缺镁时，除影响骨骼的成骨外，还可导致肌肉颤动、精神紧张。含镁丰富的食品有小米、玉米、红小豆、黄豆、豆腐干、绿色蔬菜、芹菜、牛肝、鸡肉等。成年男子每日需要350毫克，才能维持镁平衡。

　　另外，女性癫痫患者在癫痫饮食上还应该注意一些特殊的食物的摄入，主要包括以下几种：羊肉、狗肉、雄鸡、野鸭、鲤鱼等;发物;均不宜多食用;烈酒、浓茶、咖啡应禁止;胡椒、辣椒、芥末、大葱、大蒜等辛辣调味品也应适当限量，因为这些食物可能会诱发癫痫的发作。

　　专家提醒：患者在注重饮食的同时也应该注重治疗。目前，有一种科学治疗癫痫的方法是应用美国V-EFG检测仪，能精准定位发病病灶，通过修复受损神经元，实现临床康复，帮助患者摆脱长期吃药、久治不愈困扰。

　　温馨提示：总而言之，对于生理期的女性癫痫患者来说，在接受治疗的同时，日常的饮食选择上一定要谨慎。避免摄入一些不健康的食物因为这些食物不仅会影响癫痫的治疗，而且还会诱发癫痫的发作，为了身体的健康，希望大家都能够记住。

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