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女性癫痫的危害有哪些？

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2017-08-16长沙东华癫痫病研究院
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核心提示：女性癫痫的危害有哪些？癫痫疾病是因为脑部神经元异常放电引起的脑部神经功能的短暂障碍，癫痫的发作危害是非常大的。女性作为社会的主题，癫痫患病率也是比较高的。女性的疾病的发作会给女性造成很大伤害，长沙东华癫痫病研究院李新华专家呼吁：女性癫痫患者一定要做好癫痫预防和治疗措施，尤其不要让癫痫影响到自己做母亲的权利。

　　女性癫痫的危害有哪些？癫痫疾病是因为脑部神经元异常放电引起的脑部神经功能的短暂障碍，癫痫的发作危害是非常大的。女性作为社会的主题，癫痫患病率也是比较高的。女性的疾病的发作会给女性造成很大伤害，长沙东华癫痫病研究院李新华专家呼吁：女性癫痫患者一定要做好癫痫预防和治疗措施，尤其不要让癫痫影响到自己做母亲的权利。

　　女性癫痫疾病的发作危害：

　　①抗癫痫药物对胎儿来讲有致畸作用。传统疗法上，癫痫疾病是需要长期服用抗癫痫药物的，癫痫药物会给患者的智力和行为认知上造成一定的影响，同时癫痫药物对孩子具有很大的致畸作用。长期服用抗癫痫药物是很可能提高孩子的致畸率的。专家提醒女性癫痫患者：女性癫痫患者怀孕期间好不要服药，建议癫痫得到有效控制以后再计划怀孕。

　　②长期服用抗癫痫药物影响癫痫患者的面貌。基于女性癫痫疾病的缓慢性和治疗的长期性，采取传统药物治疗是需要通过长期服用抗癫痫药物来控制病症发作的。长期服药是会对女癫痫患者产生多方面影响的。外貌上会因为长期服药造成皮肤粗糙、出现厚嘴唇、宽鼻子，面部和头皮皮下组织变厚、面部多毛等情况。

　　癫痫患者康复的希望：迷走神经调控术及癫痫病灶修复体系

　　为帮助广大癫痫患者摆脱疾病困扰，长沙东华癫痫病研究院引进美国V-EFG检测仪，能精准定位发病病灶，通过修复受损神经元，实现临床康复，帮助患者摆脱长期吃药、久治不愈困扰。

　　专业治癫痫病医院

　　长沙东华癫痫病研究院是一家从事癫痫病诊疗的专科医院，是长沙市医保定点单位，医院自成立以来，秉承服务于患者的理念，一直致力于癫痫病单一病种的深度研究和特色治疗，医院斥巨资引进国外先进设备：24小时脑电图、脑神经递质检测仪、脑电定位仪，诊断更正规专业。

　　温馨提示：上面就是“女性癫痫危害”的有关介绍，希望对患者朋友们是有所帮助的。癫痫虽然是脑部疾病，但癫痫还是有康复的希望的，癫痫患者一定要及时到专业的癫痫病医院进行治疗，只要选择的医院好，是能够有不错的治疗效果的。

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