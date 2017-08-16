核心提示：女性癫痫病人可以生育吗？癫痫病发生在很多人身上，不分年龄阶段，不分男女性别，女性患者的比例占癫痫患者人群的三分之一，很多女性患者害怕癫痫遗传，影响下一代。专家表明，只要及时治疗，将病症治好再妊娠，是不会遗传的，癫痫患者是可以生孩子的。

女性癫痫病人可以生育吗？癫痫病发生在很多人身上，不分年龄阶段，不分男女性别，女性患者的比例占癫痫患者人群的三分之一，很多女性患者害怕癫痫遗传，影响下一代。专家表明，只要及时治疗，将病症治好再妊娠，是不会遗传的，癫痫患者是可以生孩子的。

女性癫痫会不会遗传？

研究表明，癫痫在康复之后是不会遗传给下一代的，只要患者及时治疗，在康复之后可以正常生育。

【专家提醒】很多癫痫患者选择传统方法治疗癫痫，包括手术治疗和药物治疗，治标不治本，易反复，停药又复发，所以，选择科学的治疗方法是康复癫痫的关键。

“迷走神经调控术”三步除痫 7天恢复正常生活！

长沙东华癫痫病研究院采用“迷走神经调控术及癫痫病灶修复术”精准从发病病灶入手，修复受损神经元，安全不复发，不开颅无副作用，从根本上突破传统疗法长期吃药，反复发作，治标不治本的弊端，是各大抗痫机构联合推荐的“国际癫痫指定推广疗法”。

走进东华，你离康复只有一步之遥！

长沙东华癫痫病研究院是湖南难治性癫痫病防治中心，坐落于长沙市芙蓉中路321号（侯家塘北站 贺龙体育馆东门对面，十五中往北30米）。医院医资雄厚，汇聚京湘名医亲诊亲治，使众多患者病情得到好转，走出癫痫疾病困扰。多年致力于癫痫高科技治疗研究，旨在让癫痫患者拥有美好未来、为患者幸福生活提供优质的诊疗服务。

【温馨提示】癫痫反复发作，久治不愈可转化为难治性癫痫(病程可达数月、数年)，突然发病可出现咬伤、磕伤甚至危害生命，日常生活中患者对此一定要引起重视，及早到正规专业的医院接受治疗，长沙东华癫痫病研究院作为正规的专科医院，已经帮助众多患者摆脱了癫痫的伤害，重新找回健康。如果您还有什么疑问，可以点击在线咨询专家，我院专家在线将为您做详细的解答！