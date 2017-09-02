核心提示：近几年，由于生活节奏加快，环境的影响导致不孕不育人口激增，无法自然怀孕无非给每个家庭一个重磅打击，导致家庭不和谐，可是试管婴儿带给他们希望，打破了那份不和谐，很多患者想通过试管婴儿实现生育梦想，可是又想知道试管婴儿手术费用，会不会很贵？今天请长沙东华医院专家给大家讲一讲。

近几年，由于生活节奏加快，环境的影响导致不孕不育人口激增，无法自然怀孕无非给每个家庭一个重磅打击，导致家庭不和谐，可是试管婴儿带给他们希望，打破了那份不和谐，很多患者想通过试管婴儿实现生育梦想，可是又想知道试管婴儿手术费用，会不会很贵？今天请长沙东华医院专家给大家讲一讲。

1.夫妻双方的全面检查费用：这一部分费用要不少，有的占试管婴儿总体价钱的一半，有的女性的身体可能存在影响试管婴儿成功率的疾病，如宫腔粘连、子宫内膜薄等疾病，需要做一些额外的治疗。

夫妻双方要进行与治疗相关的体检。其中包括：血型、血常规、肝、肾功能、乙肝、丙肝检查，精液培养，阴道分泌物的培养，双方梅毒筛查，艾滋病的筛查，子宫颈癌的检查，染色体的检查等。

2.药物促卵及卵泡监测费用：由于个体的差异，每一个治疗者使用的药物剂量和使用药物的时间都不一样，另外促排卵药物品种也较多，且价格不一，所以在这一环节的费用是因人而异。

3.手术费用：手术费指取卵手术、实验室胚胎培养(包括精、卵体外处理、体外受精、胚胎的体外培养)、胚胎移植术、单精子卵胞质内注射术等。

长沙试管婴儿费用贵不贵？试管婴儿是一项精度要求高、实验室环境要求高、经验要求高的手术，因此，做试管婴儿，选择医院十分重要，好的医院费用会高一些，但是手术的成功率也会高的。

每个人的体质不同，患者决定做试管婴儿，首先要做详细的检查，检查过后，医生才能对症治疗，制订一套方案，所以患者一定要详细的检查身体，身体是否适合做试管婴儿呢等等问题，如果有不懂得可以在线咨询专家哦！

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【品牌医院】：长沙东华不孕不育医院(长沙东华生殖与不孕医院)

【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)