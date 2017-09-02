39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 长沙东华不孕不育医院 > 正文
综合
问医生

长沙试管婴儿费用贵不贵

新闻文章排行榜
2017-09-02
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：近几年，由于生活节奏加快，环境的影响导致不孕不育人口激增，无法自然怀孕无非给每个家庭一个重磅打击，导致家庭不和谐，可是试管婴儿带给他们希望，打破了那份不和谐，很多患者想通过试管婴儿实现生育梦想，可是又想知道试管婴儿手术费用，会不会很贵？今天请长沙东华医院专家给大家讲一讲。

　　近几年，由于生活节奏加快，环境的影响导致不孕不育人口激增，无法自然怀孕无非给每个家庭一个重磅打击，导致家庭不和谐，可是试管婴儿带给他们希望，打破了那份不和谐，很多患者想通过试管婴儿实现生育梦想，可是又想知道试管婴儿手术费用，会不会很贵？今天请长沙东华医院专家给大家讲一讲。

　　1.夫妻双方的全面检查费用：这一部分费用要不少，有的占试管婴儿总体价钱的一半，有的女性的身体可能存在影响试管婴儿成功率的疾病，如宫腔粘连、子宫内膜薄等疾病，需要做一些额外的治疗。

　　夫妻双方要进行与治疗相关的体检。其中包括：血型、血常规、肝、肾功能、乙肝、丙肝检查，精液培养，阴道分泌物的培养，双方梅毒筛查，艾滋病的筛查，子宫颈癌的检查，染色体的检查等。

　　2.药物促卵及卵泡监测费用：由于个体的差异，每一个治疗者使用的药物剂量和使用药物的时间都不一样，另外促排卵药物品种也较多，且价格不一，所以在这一环节的费用是因人而异。

　　3.手术费用：手术费指取卵手术、实验室胚胎培养(包括精、卵体外处理、体外受精、胚胎的体外培养)、胚胎移植术、单精子卵胞质内注射术等。

　　长沙试管婴儿费用贵不贵？试管婴儿是一项精度要求高、实验室环境要求高、经验要求高的手术，因此，做试管婴儿，选择医院十分重要，好的医院费用会高一些，但是手术的成功率也会高的。

　　每个人的体质不同，患者决定做试管婴儿，首先要做详细的检查，检查过后，医生才能对症治疗，制订一套方案，所以患者一定要详细的检查身体，身体是否适合做试管婴儿呢等等问题，如果有不懂得可以在线咨询专家哦！

　　若想了解更多相关问题，请点击↓↓↓在线咨询

　　【品牌医院】：长沙东华不孕不育医院(长沙东华生殖与不孕医院)

　　【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

　　【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈