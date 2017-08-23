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湖南长沙做试管婴儿双胞胎的费用是多少

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2017-08-23
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核心提示：双胞胎，你是我的镜像，我是你的拷贝，一对可爱的双胞胎走在哪里都将会成为焦点，这是很多不孕不育夫妇心之所想的。不少患者在选择试管婴儿时，都想好事成双，想通过试管婴儿实现生双胞胎的想法，但是却担心试管婴儿双胞胎费用超出自己的经济能力。那湖南长沙做试管婴儿双胞胎的费用是多少？

　　双胞胎，你是我的镜像，我是你的拷贝，一对可爱的双胞胎走在哪里都将会成为焦点，这是很多不孕不育夫妇心之所想的。不少患者在选择试管婴儿时，都想好事成双，想通过试管婴儿实现生双胞胎的想法，但是却担心试管婴儿双胞胎费用超出自己的经济能力。那湖南长沙做试管婴儿双胞胎的费用是多少？

　　湖南长沙试管婴儿专家介绍试管婴儿双胞胎和单胞胎的价格是一样的，双胞胎只是在胚胎移植时多放一个胚胎到女性子宫内。所以试管婴儿单胎费用与双胎费用是一样的。

　　湖南长沙试管婴儿的费用包括术前检查，药物费，手术费，冷冻胚胎费及其它费用，是一个治疗周期的费用，选择做一次试管婴儿，平均费用大致在几万元人民币左右，但是试管婴儿双胞胎也是有一定条件的，不是想做就做的。

　　湖南长沙试管婴儿专家指出，双胞胎以及多胞胎的母亲更容易在怀孕期间发生糖尿病、高血压等妊娠期综合征，而且产后出血的概率也要高，同时也比较容易发生早产，造成大笔费用。而且生双胞胎将会造成家庭和社会的负担加重，因此在考虑是否双胞胎时，需理性而为之。

　　因此湖南长沙东华医院做试管婴儿手术时还要采取一些防止多胎妊娠的措施。较好的方法当然是增加每个移植入子宫的胚胎的存活机会，这样可以减少多胎的发生，而不降低妊娠率。目前较多使用的是减胎术，当三胎以上的妊娠发生时，减去一些胚胎。

　　若想了解更多相关问题，请点击↓↓↓在线咨询

　　【品牌医院】：长沙东华不孕不育医院(长沙东华生殖与不孕医院)

　　【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

　　【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)

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