长沙试管婴儿费用大概是多少

核心提示：自从试管婴儿技术的出现，不少不孕不育患者将希望寄托在试管婴儿上，但是面对这么一项高精尖、高技术含量的东西，患者潜意识状态下就认为费用肯定不低，成为了很多人错过试管婴儿技术，错过了孕育机会的重要原因，那么长沙试管婴儿费用大概是多少。

自从试管婴儿技术的出现，不少不孕不育患者将希望寄托在试管婴儿上，但是面对这么一项高精尖、高技术含量的东西，患者潜意识状态下就认为费用肯定不低，成为了很多人错过试管婴儿技术，错过了孕育机会的重要原因，那么长沙试管婴儿费用大概是多少。

长沙试管婴儿专家介绍，在长沙试管婴儿医院日益繁多，很多不孕不育夫妇得到了有效治疗，长沙试管婴儿费用不能一概而论，它主要由夫妻双方检查费用、手术费用、药物费用等因素组成的，下面为您详细介绍。

夫妻双方检查费用：为保证胚胎的质量，长沙患者夫妻双方必须具备健康的精子和卵子，因此在试管婴儿治疗前，不孕不育夫妻双方都要做与治疗相关的体检，包括：血型、血常规，肝功能、肾功能，乙肝、丙肝检查，精液培养，阴道分泌物的培养，双方梅毒筛查，艾滋病的筛查，子宫颈癌的检查，染色体的检查等。

实验室水平、手术费用：长沙试管婴儿成功率，与实验室技术水平、医生手术经验有着较为直接的关系，因而是影响试管婴儿费用的常见因素。手术费包括取卵于术、实验室胚胎培养(包括精卵体外处理、体外受精、胚胎的体外培养)、胚胎移植手术等。

药物促卵及卵泡监测费用：由于个体的差异，每一个患者使用的药物剂量和使用药物的时间都不一样，一般来讲，年轻、卵巢反应好的长沙患者用药量少，费用也会相对降低。另外促排卵药物品种也较多，分为国内和进口的，价格不一，所以在这一环节的费用是因人而异。

长沙试管婴儿费用一个周期几万块左右，专家提醒，成功率越高相对的试管婴儿费用就越少，所以不要不要患者在就诊时一定要选择专业的试管婴儿医院，同时做好试管婴儿的术前准备事项，调理好身体，提升试管婴儿成功率。

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【品牌医院】：长沙东华不孕不育医院(长沙东华生殖与不孕医院)

【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)