39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 长沙东华不孕不育医院 > 正文
综合
问医生

长沙试管婴儿费用大概是多少

新闻文章排行榜
2017-08-23
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：自从试管婴儿技术的出现，不少不孕不育患者将希望寄托在试管婴儿上，但是面对这么一项高精尖、高技术含量的东西，患者潜意识状态下就认为费用肯定不低，成为了很多人错过试管婴儿技术，错过了孕育机会的重要原因，那么长沙试管婴儿费用大概是多少。

　　自从试管婴儿技术的出现，不少不孕不育患者将希望寄托在试管婴儿上，但是面对这么一项高精尖、高技术含量的东西，患者潜意识状态下就认为费用肯定不低，成为了很多人错过试管婴儿技术，错过了孕育机会的重要原因，那么长沙试管婴儿费用大概是多少。

　　长沙试管婴儿专家介绍，在长沙试管婴儿医院日益繁多，很多不孕不育夫妇得到了有效治疗，长沙试管婴儿费用不能一概而论，它主要由夫妻双方检查费用、手术费用、药物费用等因素组成的，下面为您详细介绍。

　　夫妻双方检查费用：为保证胚胎的质量，长沙患者夫妻双方必须具备健康的精子和卵子，因此在试管婴儿治疗前，不孕不育夫妻双方都要做与治疗相关的体检，包括：血型、血常规，肝功能、肾功能，乙肝、丙肝检查，精液培养，阴道分泌物的培养，双方梅毒筛查，艾滋病的筛查，子宫颈癌的检查，染色体的检查等。

　　实验室水平、手术费用：长沙试管婴儿成功率，与实验室技术水平、医生手术经验有着较为直接的关系，因而是影响试管婴儿费用的常见因素。手术费包括取卵于术、实验室胚胎培养(包括精卵体外处理、体外受精、胚胎的体外培养)、胚胎移植手术等。

　　药物促卵及卵泡监测费用：由于个体的差异，每一个患者使用的药物剂量和使用药物的时间都不一样，一般来讲，年轻、卵巢反应好的长沙患者用药量少，费用也会相对降低。另外促排卵药物品种也较多，分为国内和进口的，价格不一，所以在这一环节的费用是因人而异。

　　长沙试管婴儿费用一个周期几万块左右，专家提醒，成功率越高相对的试管婴儿费用就越少，所以不要不要患者在就诊时一定要选择专业的试管婴儿医院，同时做好试管婴儿的术前准备事项，调理好身体，提升试管婴儿成功率。

　　若想了解更多相关问题，请点击↓↓↓在线咨询

　　【品牌医院】：长沙东华不孕不育医院(长沙东华生殖与不孕医院)

　　【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

　　【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈