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湖南哪家医院做试管婴儿费用比较低

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2017-08-22
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核心提示：近年来，丁克家庭、晚婚晚育的职业女性越来越多，致使大龄女性孕育比例不断攀升。尤其是二胎政策放开后，许多超过40岁的女性朋友来院咨询二胎事宜。此时的女性普遍面临自然怀孕困难的问题，都想通过试管婴儿辅助受孕。那么，湖南哪家医院做试管婴儿费用比较低？长沙东华医院试管婴儿专家指出，做试管婴儿的费用要因人而异。

　　近年来，丁克家庭、晚婚晚育的职业女性越来越多，致使大龄女性孕育比例不断攀升。尤其是二胎政策放开后，许多超过40岁的女性朋友来院咨询二胎事宜。此时的女性普遍面临自然怀孕困难的问题，都想通过试管婴儿辅助受孕。那么，湖南哪家医院做试管婴儿费用比较低？长沙东华医院试管婴儿专家指出，做试管婴儿的费用要因人而异，需根据以下几个方面来综合考量：

　　湖南试管婴儿的费用与女性年龄和身体素质息息相关：一般来说，女性年龄越大，卵巢功能越差，子宫病变的几率越高，试管婴儿的成功率也就越低，所以大龄女性做试管婴儿的费用因自身的条件差异而有所不同，也就是说，身体素质越好费用越低，身体素质越差费用也会相对增加。

　　湖南试管婴儿的费用与手术及实验室操作方法有关：试管婴儿治疗需要优质的精卵结合，形成高等级的胚胎再体外培养后移植到女性子宫内，如果女性的卵子质量合格，而男性因年龄过大而患有无精症或死精症，就需要借助第二代试管婴儿辅助生育，相对于第二代试管婴儿来说一代试管婴儿费用低，但是成功率也会少些。

　　药物的选择影响试管婴儿费用：卵巢的储备功能在很大程度上决定了湖南试管婴儿费用的高低。因为在药物促排卵阶段，由于每位患者卵巢的个体差异，使用的药物剂量和用药时间都不一样。如果大龄女性的卵巢对药物反应较差，就需要延长治疗周期，加大药物的使用剂量，费用就会相应增加。另外，药物有进口和国产之分，国产药物的价格相对较低。

　　冷冻卵子提升试管婴儿费用：湖南大龄女性做试管婴儿可能需要多个周期促排卵，才能得到优质的卵子进行受精，形成高等级的胚胎进行移植。如果有剩余优质胚胎，则建议冷冻保存，若此次移植失败可以在身体恢复后解冻胚胎继续移植，这样既能减少患者再次促排卵、取卵对身体造成的伤害，又能使促排费用降低和整体治疗时间。

　　以上内容就是对湖南哪家医院做试管婴儿费用比较低问题的介绍，长沙东华医院试管婴儿专家提醒各位做试管婴儿的湖南大龄女性，做试管婴儿选择医院一定要谨慎，不要为了一时方便或者贪图价格便宜，而蒙受精神和金钱的双重损失。如果您还有其他疑问或想了解更多相关资讯，点击免费咨询，与我院专家一对一交流！

　　【品牌医院】：长沙东华不孕不育医院(长沙东华生殖与不孕医院)

　　【医院地址】：长沙市雨花区芙蓉中路321号(贺龙体育馆正对面)

　　【接诊时间】：早8：00-晚8：00(节假日无休)

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