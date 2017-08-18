试管婴儿和正常怀孕的孩子有什么区别

核心提示：随着试管婴儿移植技术的成熟，国内试管婴儿成功率大大提高，使得广大的不孕不育夫妻都能拥有自己的宝宝，但是在小部分不孕不育患者心中，始终有条无法跨越的鸿沟，担心试管婴儿与正常怀孕的宝宝有所不同，那么试管婴儿与正常怀孕的宝宝有没有区别呢？下面听长沙东华医院生殖中心的医生来具体介绍一下。

随着试管婴儿移植技术的成熟，国内试管婴儿成功率大大提高，使得广大的不孕不育夫妻都能拥有自己的宝宝，但是在小部分不孕不育患者心中，始终有条无法跨越的鸿沟，担心试管婴儿与正常怀孕的宝宝有所不同，那么试管婴儿与正常怀孕的宝宝有没有区别呢？下面听长沙东华医院生殖中心的医生来具体介绍一下。

其实，试管婴儿宝宝和正常怀孕的宝宝是一样的，这个是不用担心的，试管婴儿宝宝是父母的亲生骨肉，因为他们都是夫妻双方精子和卵子结合发育而成，只是试管宝宝借助了高科技，在试管里面多呆了两天而已，无论是从外形上还是智力检查，试管宝宝和正常受孕的宝宝是没有区别的，都是一样的健康，在身体，智力，心理发育等方面都很正常。所以想要做的夫妻们不用太担心。

很多初到医院检查的患者，由于对试管婴儿技术不了解，加上日常经常听说“人工制造”这样的词汇，使得部分不孕不育患者以为试管婴儿宝宝不是夫妻双方的骨肉的误解！妻子在进行了超排卵治疗后，取了卵子，丈夫在妻子取卵的当天，也同时取了精液，既然精卵来自夫妻，那么孩子肯定是该夫妇亲生宝宝。

试管婴儿宝宝与正常怀孕的宝宝一样没有什么区别，都是通过父亲和母亲的生殖细胞结合而形成的胚胎，继承了父母亲的遗传物质，所以不会在智力和身体发育方面存在区别。尤其是第三代试管婴儿技术的出现可以在胚胎没有移植前，进行检查，看胚胎是否携带不良的基因，避免畸形和遗传病的儿童出生，提高优生优育，这样来说在高科技的辅助下试管婴儿宝宝比正常怀孕的宝宝更健康。

因此，试管婴儿宝宝与正常怀孕的宝宝没有任何区别，患有不孕不育症的夫妇必须要克制自己这方面的心理障碍，如果自己确实想拥有一个健康的孩子，那么试管婴儿就是不错的选择，切莫错过生育的黄金年龄。

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