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人工授精和试管婴儿哪个成功率更高

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2017-08-17
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核心提示：人工授精和试管婴儿是最常见的助孕技术，那哪一个的成功率更高呢？数据统计，人工授精的成功率是10~20％，试管婴儿则从20~50％不等，如今国内试管婴儿成功率已达六成以上。

　　人工授精和试管婴儿是最常见的助孕技术，那哪一个的成功率更高呢？数据统计，人工授精的成功率是10~20%，试管婴儿则从20~50%不等，如今国内试管婴儿成功率已达六成以上。

　　人工授精与试管婴儿有什么区别呢？人工授精是指将男性精液用人工方法注入女性子宫颈或宫腔内，以协助受孕的方法。试管婴儿是采用生殖辅助技术将精子、卵子和胚胎在体外进行操作处理后送入人体内以帮助不孕夫妇生育的一系列技术，包括人工授精、输卵管配子移植和体外授精―胚胎移植等，试管婴儿的妊娠过程与普通怀孕过程是一样的。

　　为何人工授精和试管婴儿的成功率会有如此天差地别的情况，说穿了在于统计学的运算技巧，只要把研究族群限定，病况单纯，且拥有至少两颗以上优级胚胎的年轻患者，排除年纪大，胚胎不好的困难个案，计算出来的成功率铁定大于百分之六十以上。

　　病患年纪、精子、卵子品质，所处的生活环境是否污染也都会影响试管婴儿成功率。2007年美国Karen医师发表论文指出在相同条件下做相同的试管婴儿治疗，亚洲妇女试管婴儿成功率比其他地区的种族都要来的低，推究其原因可能是亚洲在过去几十年来重工业排放废弃物，造成环境污染间接影响生育能力所致。

　　医院医师的态度也会影响试管婴儿成功率，有的严格限制不接受42岁以上妇女的不孕治疗请求，以确保成功率。有的则来者不拒，难免会拉低整体成功率；有的严格把关，除非不得已(如男性少精、输卵管阻塞、年纪大、人工授精多次失败后)才执行试管婴儿治疗；有的则呼应病人的需求直接进行试管婴儿治疗。一般来说，所收集的个案越年轻，病况越单纯则整体试管婴儿成功率便越高。

　　因此曾有专家发表看法，不孕症医师应尽可能去帮助患者怀孕，去比较试管婴儿成功率是没有意义的。因为每对夫妻有着不同的不孕问题，病况复杂也有程度的区分，唯有配合医师的检查及依循由简而繁的治疗原则，让不孕不育患者能够圆他们的生育梦想才是医生的职责，不应过分追求成功率，而是如何尽自己的可能去帮助他们。

　　长沙东华医院温馨提示广大不孕不育患者，无论是人工授精还是试管婴儿都是助孕的一种方式，要根据自身情况来选择，更主要的是不要错过黄金生育年龄，尽早到医院检查治疗，因为女性年龄越大成功率越低。

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