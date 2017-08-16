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长沙男科医院怎样算是有包茎

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2017-08-16
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核心提示：一种是嵌顿包茎：这主要是包皮口紧勒在冠状沟处，影响到循环，从而引起水肿。而又因为水肿的情况，包皮口狭窄就会越来越紧，不及时处理的话，对于男性生殖器健康将会有很大的危害。

　　男性如果存在阴茎头包皮炎的话，就容易引发包茎疾病的出现，而患者若是没有及早就医，及时治疗的话，包茎问题一严重，患者可能会有排尿困难的现象出现，甚至也有可能引起尿潴留。所以，男性如果发现自己有包茎的问题，要及早就医。可到底怎样才算是有包茎的问题呢？

　　长沙男科医院医师指出，如果男性发现自己包皮口狭小，而且无法上翻露出阴茎头的话，就是有包茎的情况。而包茎的问题容易引起细菌滋生感染，从而导致炎症等疾病的出现。包茎的危害是要比包皮过长的危害大很多的，因此，对于包茎问题，更需要患者们引起重视。

　　而一般包茎有三种类型：

　　一种是嵌顿包茎：这主要是包皮口紧勒在冠状沟处，影响到循环，从而引起水肿。而又因为水肿的情况，包皮口狭窄就会越来越紧，不及时处理的话，对于男性生殖器健康将会有很大的危害。

　　一种是真性包茎：勃起时，无法翻开包皮，自己动手也无法翻开，这样患者就无法进行性生活，而且还容易发生炎症感染的情况。

　　一种是假性包茎：一般是手动的话，可以翻开，不过在性生活的时候容易出现不适或者是疼痛。

　　包茎的问题要怎么治疗呢？

　　长沙长海医院推荐：纳米无痕包皮美容术。通过结合医用纳米技术，根据阴茎的直径和长度进行三维立体扫描、测量，定位最适宜包皮手术的环切点，确保术后包皮长度合适。

　　若想了解更多相关问题，请点击↓↓↓↓在线咨询 _长沙长海医院怎么样？

　　长沙长海医院地址：长沙市东二环一段恒达路1号（荷花园）

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