长沙男科医院怎样算是有包茎

核心提示：一种是嵌顿包茎：这主要是包皮口紧勒在冠状沟处，影响到循环，从而引起水肿。而又因为水肿的情况，包皮口狭窄就会越来越紧，不及时处理的话，对于男性生殖器健康将会有很大的危害。

男性如果存在阴茎头包皮炎的话，就容易引发包茎疾病的出现，而患者若是没有及早就医，及时治疗的话，包茎问题一严重，患者可能会有排尿困难的现象出现，甚至也有可能引起尿潴留。所以，男性如果发现自己有包茎的问题，要及早就医。可到底怎样才算是有包茎的问题呢？

长沙男科医院医师指出，如果男性发现自己包皮口狭小，而且无法上翻露出阴茎头的话，就是有包茎的情况。而包茎的问题容易引起细菌滋生感染，从而导致炎症等疾病的出现。包茎的危害是要比包皮过长的危害大很多的，因此，对于包茎问题，更需要患者们引起重视。

而一般包茎有三种类型：

一种是嵌顿包茎：这主要是包皮口紧勒在冠状沟处，影响到循环，从而引起水肿。而又因为水肿的情况，包皮口狭窄就会越来越紧，不及时处理的话，对于男性生殖器健康将会有很大的危害。

一种是真性包茎：勃起时，无法翻开包皮，自己动手也无法翻开，这样患者就无法进行性生活，而且还容易发生炎症感染的情况。

一种是假性包茎：一般是手动的话，可以翻开，不过在性生活的时候容易出现不适或者是疼痛。

包茎的问题要怎么治疗呢？

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