核心提示：长沙治疗性病有什么方法？长沙长海医院。是有害的，同时要注意无菌操作，预防感染。男性性病怎么治疗？针对目前常见的生殖器疱疹和尖锐湿疣这两种性病，主要方法有西药治疗、激光治疗、手术治疗和免疫治疗等方法。

长沙治疗性病有什么方法？长沙长海医院。是有害的，同时要注意无菌操作，预防感染。男性性病怎么治疗？针对目前常见的生殖器疱疹和尖锐湿疣这两种性病，主要方法有西药治疗、激光治疗、手术治疗和免疫治疗等方法。

1、西药治疗：西药治疗尖锐湿疣、生殖器疱疹主要是代、第二代抗病毒产品，例如，更昔洛韦、干扰素和白介素之类的口服激素西药。这些药品跟不上HPV、HSV病毒变异的步伐，病毒对这些药物已经产生耐药性，疗效有限，且对患者肝肾功能损伤较大，很容易复发。

2、激光治疗：这也是一种最常见的治疗方法，在医学上会用激光治疗皮肤性病，对治疗尖锐湿疣、生殖器疱疹也最常用。激光治疗的特点是见效快，在治疗的当时，疣体、病兆体即可脱落。常用的是二氧化碳激光，烧灼疣体、病兆体，但只适合面积小的尖锐湿疣、生殖器疱疹。

3、免疫疗法：尖锐湿疣、生殖器疱疹的免疫药物治疗，对减少复发有一定作用。但是免疫药物治疗给身体带来的副作用极大，尖锐湿疣、生殖器疱疹严重者难以治，还会反复发作，达不到治的目的。

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